Beşiktaş - Galatasaray Maçının Tarihi ve Saati Açıklandı!
Beşiktaş - Galatasaray Maçının Tarihi ve Saati Açıklandı!
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. haftanın takvimi açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmadı.
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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