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Beşiktaş - Galatasaray Maçının Tarihi ve Saati Açıklandı!

Beşiktaş - Galatasaray Maçının Tarihi ve Saati Açıklandı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 15:53

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. haftanın takvimi açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmadı.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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