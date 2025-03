Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri

Başkan, sürekli Galatasaray'ın konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından Mourinho'nun basın toplantısında 'maymun gibi zıpladılar' demesini hedef aldı, Fenerbahçeli taraftarları eleştirdi:

'Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. G.Saray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak'