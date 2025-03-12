Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri

Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özbek, futbol kulübünün şampiyonluğa doğru emin adımlarla gittiği belirtirken rakiplerinin kendilerine yönelik sözlerini 'yalan' olarak adlandırdı:

'Futbol takımımız 25. şampiyonluğa, 5. yıldıza doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar.'