Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri
Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında oldukça sert sözler sarf etti. Özbek, Mourinho'nun yanı sıra sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlarına da tepki gösterdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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