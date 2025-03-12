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Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri

Galatasaray Başkanı Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe Taraftarına Eleştiri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 15:36

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında oldukça sert sözler sarf etti. Özbek, Mourinho'nun yanı sıra sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlarına da tepki gösterdi.

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Derbinin yankıları hala sürüyor.

Derbinin yankıları hala sürüyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın üzerinden günler geçse de maç sonunda yaşananlar hala akıllarda. Gerek ev sahibi ekibin yöneticileri gerekse Fenerbahçe'nin önde gelenleri, yorumcular, eski futbolcular sözleriyle, sosyal medya paylaşımlarıyla 'kim haklı kim haksız?' tartışmasını gündemden düşürmüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.

"Ahlaksız oyunlar"

"Ahlaksız oyunlar"

Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Özbek, futbol kulübünün şampiyonluğa doğru emin adımlarla gittiği belirtirken rakiplerinin kendilerine yönelik sözlerini 'yalan' olarak adlandırdı:

'Futbol takımımız 25. şampiyonluğa, 5. yıldıza doğru ilerlemeye devam ediyor. Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız. Galatasaraylılar olarak Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri konuşuyoruz. Onlar kafalarındaki kirli projelerle sadece Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı gerçekten inanıyormuş gibi kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten çekinmiyorlar.'

"Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar"

"Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar"

Başkan, sürekli Galatasaray'ın konuşulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından Mourinho'nun basın toplantısında 'maymun gibi zıpladılar' demesini hedef aldı, Fenerbahçeli taraftarları eleştirdi:

'Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına da alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Bu olay bir aslında her şeye ne kadar farklı baktığımızı gösteriyor. G.Saray tarihi boyunca bu oportunist yaklaşımlardan, ahlaki açıdan sorunlu tavırlardan uzak durmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi iyiler yine sahada kazanacaktır. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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