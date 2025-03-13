Hafta Sonu Yaz Mevsiminin Fragmanını Göreceğiz! Meteoroloji Paylaştı: Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin batısı uzun yıllardır kar yağışına hasretti. 2025 bu nedenle önceki senelerden oldukça farklı oldu. Uzmanlar aylar boyu Ocak ve Şubat'ta dondurucu soğukların etkili olacağını belirtmiş, uzun süredir hasret kalınan kar yağışına kavuşulacağını dile getirmişti. Nitekim beklenen oldu ve ülke genelinde Sibirya soğukları kara döndü. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, özlenen kar manzaralarına kavuşuldu. Ancak kar yağışı kısa sürdü hemen ardından bahar sıcaklıkları kendisini gösterdi.