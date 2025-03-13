Hafta Sonu Yaz Mevsiminin Fragmanını Göreceğiz! Meteoroloji Paylaştı: Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak
Hafta Sonu Yaz Mevsiminin Fragmanını Göreceğiz! Meteoroloji Paylaştı: Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak
Ocak ve Şubat aylarında soğuk, kar yağışlı havanın hakim olduğu Türkiye'de yaz sevdalılarına müjdeli haber var! Bu müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Mart ayıyla birlikte bahar ayına resmi bir giriş yapmışken bu kez önümüzdeki günler yaz havasıyla karşılaşacağız. Sıcaklıkların yükselişini fırsat bilenler hafta sonu planlarını hazırlamaya başladı. 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusu araştırılmaya başlanırken Meteoroloji'den haritalı yanıt geldi.
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Kar yağışlı ve soğuk havanın ardından beklenen bahar sıcaklıkları Mart ayıyla geldi.
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Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
15 Mart 2025 Cumartesi hava nasıl olacak? 👇
16 Mart 2025 Pazar hava nasıl olacak? 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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