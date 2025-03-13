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Hafta Sonu Yaz Mevsiminin Fragmanını Göreceğiz! Meteoroloji Paylaştı: Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak

Hafta Sonu Yaz Mevsiminin Fragmanını Göreceğiz! Meteoroloji Paylaştı: Sıcaklıklar 30 Dereceyi Aşacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 09:52

Ocak ve Şubat aylarında soğuk, kar yağışlı havanın hakim olduğu Türkiye'de yaz sevdalılarına müjdeli haber var! Bu müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Mart ayıyla birlikte bahar ayına resmi bir giriş yapmışken bu kez önümüzdeki günler yaz havasıyla karşılaşacağız. Sıcaklıkların yükselişini fırsat bilenler hafta sonu planlarını hazırlamaya başladı. 'Hafta sonu hava nasıl olacak?' sorusu araştırılmaya başlanırken Meteoroloji'den haritalı yanıt geldi.

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Kar yağışlı ve soğuk havanın ardından beklenen bahar sıcaklıkları Mart ayıyla geldi.

Kar yağışlı ve soğuk havanın ardından beklenen bahar sıcaklıkları Mart ayıyla geldi.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin batısı uzun yıllardır kar yağışına hasretti. 2025 bu nedenle önceki senelerden oldukça farklı oldu. Uzmanlar aylar boyu Ocak ve Şubat'ta dondurucu soğukların etkili olacağını belirtmiş, uzun süredir hasret kalınan kar yağışına kavuşulacağını dile getirmişti. Nitekim beklenen oldu ve ülke genelinde Sibirya soğukları kara döndü. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, özlenen kar manzaralarına kavuşuldu. Ancak kar yağışı kısa sürdü hemen ardından bahar sıcaklıkları kendisini gösterdi.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Uzun süredir devam eden soğuk havanın ardından Mart ayıyla birlikte yaz sevdalıları beklediği sıcaklığa kavuştu. Bahar sıcaklıkları ülke genelinde etkili olurken soğuk havadan bunalanlar sıcak havayı fırsat bilip hafta sonu için kaçamak planları yapmaya başladı. 'Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Ülke genelinde adeta yaz mevsiminin fragmanını göreceğiz. Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak.

15 Mart 2025 Cumartesi hava nasıl olacak? 👇

15 Mart 2025 Cumartesi hava nasıl olacak? 👇

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2025 Cumartesi günü hava tahmin haritasına göre sıcaklıklar bazı kentlerde 30 dereceyi aşacak. Bursa, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Adana, Osmaniye’de sıcaklıklar 30-32 derece arasında seyredecek. İstanbul’da ise Cumartesi günü hava sıcaklık 23 derece olacak.

16 Mart 2025 Pazar hava nasıl olacak? 👇

16 Mart 2025 Pazar hava nasıl olacak? 👇

Cumartesi günü artan sıcaklık Pazar günü de devam edecek. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkla birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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