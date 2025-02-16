Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: İstanbul’a Kar Geri Dönüyor
Meteoroloji Uzmanı Açıkladı: İstanbul’a Kar Geri Dönüyor
Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta kar yağışının yeniden etkili olacağını açıkladı. Şen, kar yağışı miktarının bu sefer daha fazla olmasını beklediğini de ifade etti.
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İstanbul’da hafta içinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il genelinde okullar tatil edilmişti.
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Kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları yükselirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta yeniden kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Beklenen kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü İstanbul’da okullar yeniden tatil edilebilir.
“Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.”
“21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor.”
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Orhan Şen ayrıca kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da 4 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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