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AFAD Duyurdu: Bingöl’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Bingöl’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.02.2025 - 09:13

AFAD, gece saatlerinde Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bölgede 7.4 büyüklüğünde deprem tehlikesi olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

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AFAD’ın paylaşımına göre Bingöl’de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem saat 02.24’te ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımına göre Bingöl’de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem saat 02.24’te ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. 👇

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. 👇
twitter.com

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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