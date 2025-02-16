AFAD Duyurdu: Bingöl’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD Duyurdu: Bingöl’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD, gece saatlerinde Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bölgede 7.4 büyüklüğünde deprem tehlikesi olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
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AFAD’ın paylaşımına göre Bingöl’de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem saat 02.24’te ve yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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AFAD’ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. 👇
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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