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Meteoroloji Uzmanlarından “Camları Açmayın” Uyarısı: Suriye ve Irak Üzerinden Mantarlı Bakterili Toz Geliyor!

Meteoroloji Uzmanlarından “Camları Açmayın” Uyarısı: Suriye ve Irak Üzerinden Mantarlı Bakterili Toz Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 09:06

Geçtiğimiz haftalarda neredeyse Türkiye’nin tamamını etkisi altına alan Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları bitti. Şimdi sırada Suriye ve Irak'tan gelen toz taşımının etkisi var. Meteoroloji uzmanlarından 'Camları bile açmayın' uyarısı yapıldı. İşte toz aşımı uyarısı hakkındaki detaylar...

Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/galer...
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Mart ayı ile birlikte bahar havası da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklıklar artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini açıkladı.

Mart ayı ile birlikte bahar havası da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklıklar artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini açıkladı.

Hava sıcaklıkları 10 derecenin üzerine çıkarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların daha da artacağını açıkladı.

Yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için yağmur ve kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Hava sıcaklıkları artarken yeni bir uyarı geldi. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak üzerinden gelecek toz taşımı etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları artarken yeni bir uyarı geldi. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak üzerinden gelecek toz taşımı etkisi altına gireceği belirtildi.

Yüzeyden geldiği için mantar ve bakteri taşıyacak olan tozun bugün Mardin, Urfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'da yarın ise Konya, Mersin, Niğde civarlarında görülmesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar sürecek toz taşınımının Marmara'da yüzde 90 oranlarında hava kirliliğine neden olacağı belirtilirken Meteoroloji uzmanları 'Sağlıksız duruma geldiği zaman maskesiz dışarı çıkmaları uygun değil. Bugünlerde pek pencere açmaya gerek yok' uyarısı yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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