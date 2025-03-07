Meteoroloji Uzmanlarından “Camları Açmayın” Uyarısı: Suriye ve Irak Üzerinden Mantarlı Bakterili Toz Geliyor!
Meteoroloji Uzmanlarından “Camları Açmayın” Uyarısı: Suriye ve Irak Üzerinden Mantarlı Bakterili Toz Geliyor!
Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/galer...
Geçtiğimiz haftalarda neredeyse Türkiye’nin tamamını etkisi altına alan Sibirya üzerinden gelen Altay soğukları bitti. Şimdi sırada Suriye ve Irak'tan gelen toz taşımının etkisi var. Meteoroloji uzmanlarından 'Camları bile açmayın' uyarısı yapıldı. İşte toz aşımı uyarısı hakkındaki detaylar...
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Mart ayı ile birlikte bahar havası da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanında sıcaklıklar artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini açıkladı.
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Hava sıcaklıkları artarken yeni bir uyarı geldi. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye ve Irak üzerinden gelecek toz taşımı etkisi altına gireceği belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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