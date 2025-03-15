Pek Çok Dilde Anne ve Baba Gibi Sözcükler Neden Birbirine Benzer?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHG35-...
Dilin yolculuğu uzun ve karmaşık. Birçok dilde, birbirine benzer kelimelerin varlığı, dilin en çarpıcı özelliklerinden biridir. Pek çok dilde, aynı dil ailesinden olmasalar bile anne ve baba kelimelerinin birbirine benzediğini fark etmişsinizdir. Peki bunun sebebi nedir?
Dil ve tarih konusunda ilgi çekici bilgiler paylaşan içerik üreticisi Iraz Gülbay bu durumu yine çektiği bir video ile açıkladı. 'Aynı dil ailesinde olan veya birbirinden etkileşen dillerde bu kelimeler ortaklaşabilir' diyen Gülbay bu seslerin birbirine benzemesinin sebebinin “Bebek Sesleri Hipotezi” olduğunu söyledi.
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Bu, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda kültürlerin ve toplumların birbirine bağlandığı bir köprü olduğunu gösteriyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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