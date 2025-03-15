Pek Çok Dilde Anne ve Baba Gibi Sözcükler Neden Birbirine Benzer?

Dilin yolculuğu uzun ve karmaşık. Birçok dilde, birbirine benzer kelimelerin varlığı, dilin en çarpıcı özelliklerinden biridir. Pek çok dilde, aynı dil ailesinden olmasalar bile anne ve baba kelimelerinin birbirine benzediğini fark etmişsinizdir. Peki bunun sebebi nedir?

Dil ve tarih konusunda ilgi çekici bilgiler paylaşan içerik üreticisi Iraz Gülbay bu durumu yine çektiği bir video ile açıkladı. 'Aynı dil ailesinde olan veya birbirinden etkileşen dillerde bu kelimeler ortaklaşabilir' diyen Gülbay bu seslerin birbirine benzemesinin sebebinin “Bebek Sesleri Hipotezi” olduğunu söyledi.