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İşin Uzmanı Açıkladı: Erkekler Neden Dolap Kapaklarını Kapatmıyor?

İşin Uzmanı Açıkladı: Erkekler Neden Dolap Kapaklarını Kapatmıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 18:54

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Erkeklerin, kadınların ince düşünce yapısına göre daha genel ve az detaylı düşündüğü genel bir gerçek. Özellikle ev işlerinde oldukça basit eylemleri bile gerçekleştirmeyebiliyorlar. Peki bunun sebebi tembellik mi? İşin uzmanından bu konuda bir açıklama geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@psk.orkuncali...
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Detayları buradan dinleyebilirsiniz;

Uzman Psikolog Orkun Çalışkan erkeklerin dolaptan bir şey aldıktan sonra kapağı geri kapatmak, çöpü attıktan sonra yerine yeni çöp poşeti yerleştirmek gibi basit görevleri neden söylenmedikçe yerine getirmediklerine açıklık getirdi.

Uzman Psikolog Orkun Çalışkan erkeklerin dolaptan bir şey aldıktan sonra kapağı geri kapatmak, çöpü attıktan sonra yerine yeni çöp poşeti yerleştirmek gibi basit görevleri neden söylenmedikçe yerine getirmediklerine açıklık getirdi.

Erkeklerin beyninin görev odaklı çalıştığını belirten Çalışkan, o anda görevin dolaptan bir şey almak ya da çöpü çıkartmak olduğunu bu sebeple bir sonraki adımı yerine getirme gereği duymadıklarını anlattı.

Bu açıklamaya pek çok kadın ve erkek hak da verdi.

Bu açıklamaya pek çok kadın ve erkek hak da verdi.

Bu durum, kadınların ve erkeklerin farklı düşünme biçimlerini ve yaklaşımlarını gösteren birçok faktörden kaynaklanıyor. Bu farklılıklar, cinsiyetler arası iletişimde, problem çözmede ve hatta hayata bakış açısında bile belirgin bir rol oynuyor. Yani bu durum, erkeklerin detayları gözden kaçırdığı anlamına gelmiyor; sadece farklı bir düşünme ve işleme biçimine sahip olduklarını gösteriyor. Bu nedenle, erkeklerin detaylara kadınlar kadar odaklanmadığı, genellikle kabul gören bir gerçektir.

Gelen yorumlara da birlikte bakalım;

Gelen yorumlara da birlikte bakalım;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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