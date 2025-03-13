İşin Uzmanı Açıkladı: Erkekler Neden Dolap Kapaklarını Kapatmıyor?

Kaynak: https://www.tiktok.com/@psk.orkuncali...
Erkeklerin, kadınların ince düşünce yapısına göre daha genel ve az detaylı düşündüğü genel bir gerçek. Özellikle ev işlerinde oldukça basit eylemleri bile gerçekleştirmeyebiliyorlar. Peki bunun sebebi tembellik mi? İşin uzmanından bu konuda bir açıklama geldi.
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Uzman Psikolog Orkun Çalışkan erkeklerin dolaptan bir şey aldıktan sonra kapağı geri kapatmak, çöpü attıktan sonra yerine yeni çöp poşeti yerleştirmek gibi basit görevleri neden söylenmedikçe yerine getirmediklerine açıklık getirdi.
Bu açıklamaya pek çok kadın ve erkek hak da verdi.
Gelen yorumlara da birlikte bakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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