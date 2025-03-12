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Bir Kadının "İlişkimde Bana Normal Gelen Şeyler" Videosu "Sağlıklı İlişki Budur" Dedirtti

Bir Kadının "İlişkimde Bana Normal Gelen Şeyler" Videosu "Sağlıklı İlişki Budur" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 20:39

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Herkesin ilişki dinamikleri birbirinden fakrlıdır. Herkesin kendine özgü bir bakış açısı ve deneyimleri bulunur. Bir kişi için sıradan olan bir durum, başka bir kişi için yabancı veya anlaşılmaz olabilir. Ancak, sağlıklı bir ilişkinin temel özellikleri genellikle sabittir ve evrenseldir. Bu, ilişkilerin karmaşıklığına rağmen, belirli standartların ve beklentilerin var olduğu anlamına gelir. Bu yüzden, ne olursa olsun, sağlıklı bir ilişkinin çerçevesi genellikle değişmez.

Sosyal medyada son dönemde 'İlişkimizde bana normal fakat başkalarına tuhaf gelen şeyler' akımı var bildiğiniz üzere. Bu akımla birlikte ne kadar farklı ilişki anlayışlarının olabileceğini, partnerlerin aralarındaki uyumu hangi yollarla yakalayabileceklerini gördük.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DG_LCqJCCZp/
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'elifkatze' isimli bir içerik üreticisi de bu akıma dahil oldu ve ilişkisinde kendisine normal gelen şeyleri paylaştı.

'elifkatze' isimli bir içerik üreticisi de bu akıma dahil oldu ve ilişkisinde kendisine normal gelen şeyleri paylaştı.

Genel olarak insanları ikiye bölen 'karşı cinsten arkadaş' meselesine de değinen kadın, eşinin kesinlikle karşı cinsten bir arkadaşı olması gerektiğini ve onlarla vakit geçirebileceğini söyledi.

Ev işleri ve çocuk bakımı gibi konulara da değinen 'elifkatze' görev ve sorumlulukların nasıl paylaşılabileceğini gösterdi.

Ev işleri ve çocuk bakımı gibi konulara da değinen 'elifkatze' görev ve sorumlulukların nasıl paylaşılabileceğini gösterdi.

Anlattığı şeyler genel olarak insanlara 'tam olarak sağlıklı bir ilişki' dedirtse de, bazıları karşı cinsten arkadaş meselesini kabul edemedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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