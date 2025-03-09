Bir Kadın "Neden Sadece Erkekler Cinnet Geçiriyor?" Sorusunu Sorarak Bazı Acı Gerçekleri İrdeledi

Günümüzde şiddet haberlerini oldukça sık duyuyoruz. Genel olarak şiddet haberleri 'cinnet' odurumu olarak yorumlanıyor. Haber bültenlerinde sıklıkla karşılaştığımız cinnet geçirme haberleri, artık toplumun bir parçası haline geldi. Bu tür haberlerin sıklığı, toplumun psikolojik sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakırken yine toplumun psikolojik sağlığını da gözler önüne seriyor. Bu nedenle, bu tür olayların önlenmesi ve çözüm yollarının bulunması, toplumun genel sağlığı ve huzuru için büyük önem taşıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu cinnet haberlerine başka bir açıdan baktı.