Bir Kadın "Neden Sadece Erkekler Cinnet Geçiriyor?" Sorusunu Sorarak Bazı Acı Gerçekleri İrdeledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevvalicee/vi...
Günümüzde şiddet haberlerini oldukça sık duyuyoruz. Genel olarak şiddet haberleri 'cinnet' odurumu olarak yorumlanıyor. Haber bültenlerinde sıklıkla karşılaştığımız cinnet geçirme haberleri, artık toplumun bir parçası haline geldi. Bu tür haberlerin sıklığı, toplumun psikolojik sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakırken yine toplumun psikolojik sağlığını da gözler önüne seriyor. Bu nedenle, bu tür olayların önlenmesi ve çözüm yollarının bulunması, toplumun genel sağlığı ve huzuru için büyük önem taşıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı bu cinnet haberlerine başka bir açıdan baktı.
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Bir kadın "Neden sadece erkekler cinnet geçiriyor?" sorusunu sorarak bazı gerçekleri irdeledi.
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Aynı zamanda cinnet geçiren erkeklerin kendilerin güçlü ya da üstün kişileri değil, şiddeti eş ve çocuk gibi kendilerinden güçsüz kişilere yönettiği sorusunu sorarak izleyenleri de bu konu üzerine düşündürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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