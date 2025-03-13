Youtuber Meryem Can Japonya'da Bir Lise Öğrencisi Olmanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Deneyimledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGlpuL...
Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başında geliyor bildiğiniz üzere. Adeta dünyadan 100 yıl ilerde yaşıyor gibiler. Peki Japonya'da öğrenci olmak nasıl bir şey? Youtuber Meryem Can bunu deneyimlediği bir video paylaştı.
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Japonya, teknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri bildiğiniz üzere. Her bir detayıyla, bu ülke kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Uzun yıllardır Youtube'da içerikler üreten Meryem Can, turistlerin 1 günlüğüne Japonya'da lise öğrencisi olmayı deneyimlediği özel bir okula girdi.
Konsept pek çok kişinin beğenisini topladı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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