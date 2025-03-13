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Youtuber Meryem Can Japonya'da Bir Lise Öğrencisi Olmanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Deneyimledi

Youtuber Meryem Can Japonya'da Bir Lise Öğrencisi Olmanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Deneyimledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 17:19

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Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başında geliyor bildiğiniz üzere. Adeta dünyadan 100 yıl ilerde yaşıyor gibiler. Peki Japonya'da öğrenci olmak nasıl bir şey? Youtuber Meryem Can bunu deneyimlediği bir video paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGlpuL...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Japonya, teknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri bildiğiniz üzere. Her bir detayıyla, bu ülke kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Japonya, teknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri bildiğiniz üzere. Her bir detayıyla, bu ülke kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Teknolojiye olan tutkusu ve bu alandaki ilerlemesi ile Japonya, global arenada kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kendine özgü özellikleri ve yenilikçi yaklaşımları ile Japonya, teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Japonya'da günlük yaşam da merak ediliyor.

Uzun yıllardır Youtube'da içerikler üreten Meryem Can, turistlerin 1 günlüğüne Japonya'da lise öğrencisi olmayı deneyimlediği özel bir okula girdi.

Uzun yıllardır Youtube'da içerikler üreten Meryem Can, turistlerin 1 günlüğüne Japonya'da lise öğrencisi olmayı deneyimlediği özel bir okula girdi.

Beden eğitiminden tarihe, pek çok derse giren Meryem Can, hem orasının eğitim sistemi hakkında bilgi verdi hem de eğitim anlayışındaki farkları ortaya koydu.

Konsept pek çok kişinin beğenisini topladı;

Konsept pek çok kişinin beğenisini topladı;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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