Youtuber Meryem Can Japonya'da Bir Lise Öğrencisi Olmanın Nasıl Bir Şey Olduğunu Deneyimledi

Teknolojiye olan tutkusu ve bu alandaki ilerlemesi ile Japonya, global arenada kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kendine özgü özellikleri ve yenilikçi yaklaşımları ile Japonya, teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Japonya'da günlük yaşam da merak ediliyor.