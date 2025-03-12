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Hiç Bu Açıdan Bakmış mıydınız? Chaby Harry Potter'da Fark Ettiği Bir Mantık Hatasını Anlattı

Hiç Bu Açıdan Bakmış mıydınız? Chaby Harry Potter'da Fark Ettiği Bir Mantık Hatasını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 21:28

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Harry Potter, küresel çapta bir üne sahip olan ve dünyanın en çok izlenen film serilerinden biri. Geniş bir yaş spektrumundan takipçileri olan büyüleyici bir film serisinin ciddi anlamda fanatikleri bulunuyor. Bu, sadece bir film serisi olmanın ötesinde, birçok kişi için bir yaşam tarzı, bir tutku haline gelmiş durumda. Harry Potter koleksiyonları, etkinlikleri, seriyi bitirme maratonları derken insanları bir araya getiren ve sosyal ilişki kurulmasına vesile olan bir yapım aynı zamanda. Harry Potter'ın büyülü dünyası, izleyicilerine kaçış ve macera sunuyor, onları hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaya ve kendi içlerindeki sihri keşfetmeye teşvik ediyor. 

Fakat elbette seriyi derinlemesine inceleyenler pek çok mantık hatasıyla da karşılaşabiliyor. Serinin hayranlarını bunların pek çoğunu mantığa oturturken bazılarını ise sadece o evren içerisinde değerlendiriyor.

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Hayatımıza 'Elin Oğlu' isimli programla giren Koreli içerik üreticisi Chaby Han da seride fark ettiği bir mantık hatasını paylaştı.

Hayatımıza 'Elin Oğlu' isimli programla giren Koreli içerik üreticisi Chaby Han da seride fark ettiği bir mantık hatasını paylaştı.

Harry Potter'ın Noel sahneleri ve partileri oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Hatta filmlerin her biri Noel öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor desek yeridir. Chaby'nin fark ettiği hata da tam olarak buydu.

Chabby bu evrende Neol'in kutlanmasının gereksiz olduğunu, sınırsız güçlere sahip bu insanlar için Hz.İsa'nın aslında sıradan biri olduğunu savundu.

Chabby bu evrende Neol'in kutlanmasının gereksiz olduğunu, sınırsız güçlere sahip bu insanlar için Hz.İsa'nın aslında sıradan biri olduğunu savundu.

Kimileri bunu oldukça mantıklı bulurken kimileri ise yine olayı Harry Potter evreni çerçevesinde değerlendirerek bir mantığa oturttu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlarda da mantık yürütenler oldu;

Yorumlarda da mantık yürütenler oldu;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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