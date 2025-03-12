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Bir Öğretmen "Seslerinden Öğrencileri Tanıma" Akımına İşitme Engelli Öğrencileri ile Katıldı

Bir Öğretmen "Seslerinden Öğrencileri Tanıma" Akımına İşitme Engelli Öğrencileri ile Katıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 19:28 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 19:34

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Engelli bireylerin günlük yaşamı elbette zor. Fakat her ne kadar zorluklarla dolu olsa da, doğru ve etkin düzenlemeler sayesinde, diğer bireylerin yaşam standartlarına ulaşabilir. Bu durum, engellilerin hayat kalitesini artırırken, onların da topluma aktif bir şekilde katılımını sağlar. Bu nedenle, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onların da her birey gibi yaşamasını sağlamak önceliklendirilmelidir. Bu, hem engellilerin yaşam standartlarını yükseltir, hem de toplumun genel yaşam kalitesine katkı sağlar.

İşitme yetisini kısmen ya da tamamen kaybetmiş bireyler, yaşamlarını normal bir şekilde sürdürebilmek ve toplumla etkileşim kurabilmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. İşitme engeli olan kişiler, genellikle işaret dili adı verilen özel bir dil kullanarak iletişim kurarlar. İşaret dili, sözcüklerin ve kavramların elle yapılan belirli hareketlerle ifade edildiği bir dildir. Ancak, işitme engeli olan bireylerin toplumla tam anlamıyla entegre olabilmeleri için, işaret dilinin yanı sıra, okuma-yazma becerilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, işitme engeli olan bireyler özel eğitim alırlar.

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İşaret dili eğitmeni Hülya Tepedelen, işitme engelli öğrencileri ile son dönemde sosyal medyada popüler olan bir akıma katıldı.

İşaret dili eğitmeni Hülya Tepedelen, işitme engelli öğrencileri ile son dönemde sosyal medyada popüler olan bir akıma katıldı.

Bu akımda, arkası dönük bir şekilde oturan öğretmenler, arkalarından seslenen öğrencilerini seslerinden tanımaya çalışıyor.

Hülya Tepedelen ve öğrencileri de birlikte bu videoyu çekti.

Hülya Tepedelen ve öğrencileri de birlikte bu videoyu çekti.

Eğitmenin tüm öğrencilerini tanıyabildiği video izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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