Bir Öğretmen "Seslerinden Öğrencileri Tanıma" Akımına İşitme Engelli Öğrencileri ile Katıldı

Engelli bireylerin günlük yaşamı elbette zor. Fakat her ne kadar zorluklarla dolu olsa da, doğru ve etkin düzenlemeler sayesinde, diğer bireylerin yaşam standartlarına ulaşabilir. Bu durum, engellilerin hayat kalitesini artırırken, onların da topluma aktif bir şekilde katılımını sağlar. Bu nedenle, engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onların da her birey gibi yaşamasını sağlamak önceliklendirilmelidir. Bu, hem engellilerin yaşam standartlarını yükseltir, hem de toplumun genel yaşam kalitesine katkı sağlar.

İşitme yetisini kısmen ya da tamamen kaybetmiş bireyler, yaşamlarını normal bir şekilde sürdürebilmek ve toplumla etkileşim kurabilmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. İşitme engeli olan kişiler, genellikle işaret dili adı verilen özel bir dil kullanarak iletişim kurarlar. İşaret dili, sözcüklerin ve kavramların elle yapılan belirli hareketlerle ifade edildiği bir dildir. Ancak, işitme engeli olan bireylerin toplumla tam anlamıyla entegre olabilmeleri için, işaret dilinin yanı sıra, okuma-yazma becerilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, işitme engeli olan bireyler özel eğitim alırlar.