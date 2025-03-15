Testo Taylan’dan Tepki Çeken Hareket: Mükremin Gezgin’e Sperm Kalitesi Artırıcı Ürün Hediye Etti
Testo Taylan’dan Tepki Çeken Hareket: Mükremin Gezgin’e Sperm Kalitesi Artırıcı Ürün Hediye Etti
YouTube yayıncısı Testo Taylan, TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin’in evini ziyaret ederek bir video yayınladı. Transfobiye karşı önemli mesajlar veren ve yaşadığı zorlukları anlatan Mükremin Gezgin’in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Ancak videonun sonunda Testo Taylan’ın Mükremin Gezgin’e sperm kalitesini artıran bir ürün ‘hediye’ etmesi büyük tepki çekti. Kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederek transfobinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
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Sosyal medya fenomenlerinin evlerini ziyaret ederek video çeken YouTube yayıncısı Testo Taylan'ın son adresi Mükremin Gezgin oldu.
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Testo Taylan'dan tepki çeken hediye: Trans kadına sperm kalitesini artıran ürün 'hediye' etti!
O anlar şöyle 👇
O anlara tepki yağdı👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Hamileyim diye gezen lav-uğa neyin saygısı ya
Bu durum onu zorlamış olacak ki, kendisine değilde mükrem'e hediye etmis çok mânidar 😵💫
amma duyar kastınız