Testo Taylan’dan Tepki Çeken Hareket: Mükremin Gezgin’e Sperm Kalitesi Artırıcı Ürün Hediye Etti

Trans kimliğini hiçbir zaman gizlemeyen ve video boyunca da bu süreci yaşayan kişilerin karşılaştığı zorlukları anlatıp destek veren Mükremin Gezgin'e Testo Taylan'ın 'hediyesi' şoke etti. Videonun sonunda hediye vermek istediğini söyleyen Testo Taylan, Mükremin Gezgin'e sperm kalitesini artırıcı bir ürün 'hediye' etti. YouTube yayıncısının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu tepkiler art arda geldi. Kullanıcılar Testo Taylan'ın hareketini transfobi olarak nitelendirdi ve yaptığının büyük saygısızlık olduğunu vurguladı.