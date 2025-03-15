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Testo Taylan’dan Tepki Çeken Hareket: Mükremin Gezgin’e Sperm Kalitesi Artırıcı Ürün Hediye Etti

Testo Taylan’dan Tepki Çeken Hareket: Mükremin Gezgin’e Sperm Kalitesi Artırıcı Ürün Hediye Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 15:18

YouTube yayıncısı Testo Taylan, TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin’in evini ziyaret ederek bir video yayınladı. Transfobiye karşı önemli mesajlar veren ve yaşadığı zorlukları anlatan Mükremin Gezgin’in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Ancak videonun sonunda Testo Taylan’ın Mükremin Gezgin’e sperm kalitesini artıran bir ürün ‘hediye’ etmesi büyük tepki çekti. Kullanıcılar yapılanın saygısızlık olduğunu ifade ederek transfobinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

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Sosyal medya fenomenlerinin evlerini ziyaret ederek video çeken YouTube yayıncısı Testo Taylan'ın son adresi Mükremin Gezgin oldu.

Sosyal medya fenomenlerinin evlerini ziyaret ederek video çeken YouTube yayıncısı Testo Taylan'ın son adresi Mükremin Gezgin oldu.

TikTok ünlüsü Mükremin Gezgin'i kendine has tarzı ve üslubuyla tanıyoruz. Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Gezgin'in 'Ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum' sözleriyle çektiği videolar viral oldu. TikTok'ta geniş kitleye sahip Mükremin Gezgin, Testo Taylan'ın yayınına konuk oldu. Cinsiyet uyum sürecinden toplum baskısına kadar hayatında yaşadıkları zorlukları anlatan Mükremin Gezgin transfobiye dair de önemli mesajlar verdi. Tiktok'ta yayınladığı videolardan karşımıza bambaşka bir kişi olarak çıkan Mükremin Gezgin'in samimiyeti ve misafirperverliği izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Testo Taylan'dan tepki çeken hediye: Trans kadına sperm kalitesini artıran ürün 'hediye' etti!

Testo Taylan'dan tepki çeken hediye: Trans kadına sperm kalitesini artıran ürün 'hediye' etti!

Trans kimliğini hiçbir zaman gizlemeyen ve video boyunca da bu süreci yaşayan kişilerin karşılaştığı zorlukları anlatıp destek veren Mükremin Gezgin'e Testo Taylan'ın 'hediyesi' şoke etti. Videonun sonunda hediye vermek istediğini söyleyen Testo Taylan, Mükremin Gezgin'e sperm kalitesini artırıcı bir ürün 'hediye' etti. YouTube yayıncısının bu hareketi sosyal medyada gündem oldu tepkiler art arda geldi. Kullanıcılar Testo Taylan'ın hareketini transfobi olarak nitelendirdi ve yaptığının büyük saygısızlık olduğunu vurguladı.

O anlar şöyle 👇

O anlara tepki yağdı👇

O anlara tepki yağdı👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Mason Bey

Hamileyim diye gezen lav-uğa neyin saygısı ya

withlove

Bu durum onu zorlamış olacak ki, kendisine değilde mükrem'e hediye etmis çok mânidar 😵‍💫

Osman Elmallı

amma duyar kastınız