Testo Taylan Efecan Kültür’ün Ölüm Haberini Ali Biçim İle Yaptığı Canlı Yayında Aldı

TikTok fenomeni Efecan Kültür, 7 Mart Cuma akşamı hayatını kaybetti. Yemek yediği videolarla ünlenen Kültür, fazla kilodan dolayı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aralık 2024'te ölümden dönmüş; yaklaşık iki buçuk aydır da yatağa bağlı yaşıyordu. Anne ve babasını geçtiğimiz yıllarda kaybeden, zihinsel engelli kardeşiyle tek başına yaşayan Efecan Kültür'ün ölümü sosyal medyanın karanlık etkileşim yüzünün bir kez daha tartışılmaya açılmasına neden oldu. Öte yandan Testo Taylan, Efecan Kültür’ün ölüm haberini Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile yaptıkları canlı yayında aldı.