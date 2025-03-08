Testo Taylan Efecan Kültür’ün Ölüm Haberini Ali Biçim İle Yaptığı Canlı Yayında Aldı

TikTok fenomeni Efecan Kültür, 7 Mart Cuma akşamı hayatını kaybetti. Yemek yediği videolarla ünlenen Kültür, fazla kilodan dolayı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aralık 2024'te ölümden dönmüş; yaklaşık iki buçuk aydır da yatağa bağlı yaşıyordu. Anne ve babasını geçtiğimiz yıllarda kaybeden, zihinsel engelli kardeşiyle tek başına yaşayan Efecan Kültür'ün ölümü sosyal medyanın karanlık etkileşim yüzünün bir kez daha tartışılmaya açılmasına neden oldu. Öte yandan Testo Taylan, Efecan Kültür’ün ölüm haberini Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile yaptıkları canlı yayında aldı.
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TikTok fenomeni Efecan Kültür'ün hayatını kaybetmesi yeni bir tartışmayı doğurdu.
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Canlı yayında ölüm haberini aldılar.
Efecan Kültür'ün ölüm haberini aldıkları an kameralara böyle yansıdı 👇
Testo Taylan, yaklaşık 1 ay önce Efecan Kültür'ü evinde ziyaret etmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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