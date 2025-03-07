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Efecan Kültür Kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

Efecan Kültür Kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 23:47

TikTok fenomeni Efecan Kültür yaşamını yitirdi. Ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunan Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yemek yeme paylaşımları ve canlı yayınlarda yemek yemesiyle fenomen haline gelen 24 yaşındaki Kültür acı haberin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Efecan Kültür kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

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TikTok fenomeni Efecan Kültür'den acı haber geldi. 24 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

TikTok fenomeni Efecan Kültür'den acı haber geldi. 24 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.

Efecan Kültür'ün yaşamını yitirmesinin ardından kim olduğu merak edildi. Peki Efecan Kültür kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

Efecan Kültür Kimdir?

Efecan Kültür Kimdir?

Efecan Kültür, dünyaca ünlü video paylaşım uygulaması TikTok’ta 'mukbang' akımıyla tanındı. Mukbang akımı Güney Kore’den dünyaya yayılan ‘aşırı yemek yeme akımı’ olarak tanımlanıyor. Pek çok sosyal medya içerik üreticileri kamera karşısında aşırı yemek yiyerek fenomen haline geldi. Efecan Kültür de onlardan biri oldu. 

Efecan Kültür, TikTok’ta aşırı yemek yiyerek videolar paylaşarak ve canlı yayınlarda yemek yiyerek 155 bini aşkın takipçi elde etti. 757 bini aşkın da beğeniye sahip olan Efecan, her gün saat 15.00 ve 00.00’da yayın açıyordu.

Ancak Efecan Kültür’ün bu aşırı yemek yeme akımını ara vermeden sürdürmesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdi. Fazla kilolu olan Efecan Kültür, takipçilerinin gözü önünde obezite hastası oldu. Artık yerinden kalkamayacak hale gelen Kültür fazla kilosu nedeniyle dışarı bile çıkamaz hale geldi. Vücudunda morluklar oluşan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aralık 2024’te hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Kültür’ün tedavisine evde devam ediliyordu. Kültür, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu belirtmiş ve kısa sürede sağlığına kavuşmak istediğini dile getirmişti.

Yatağa bağımlı hale gelen ve makine olmadan nefes alamayan Efecan Kültür, bir sene önce annesini kaybetti. Kültür, yayınlarında sık sık hastalığı nedeniyle annesinin mezarına gidemediğini; kilo verip mezara gitmek istediğini dile getiriyordu.

TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

İki aydır tedavisine evde devam edilen Efecan Kültür'den ne yazık ki acı haber geldi. Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ciddi sağlık sorunları yaşayan Efecan Kültür'ün ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında içeriğimize detayları ekleyeceğiz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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