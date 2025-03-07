Efecan Kültür Kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?
Efecan Kültür Kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?
TikTok fenomeni Efecan Kültür yaşamını yitirdi. Ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunan Efecan Kültür'ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yemek yeme paylaşımları ve canlı yayınlarda yemek yemesiyle fenomen haline gelen 24 yaşındaki Kültür acı haberin ardından araştırılmaya başlandı. Peki Efecan Kültür kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?
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TikTok fenomeni Efecan Kültür'den acı haber geldi. 24 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti.
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Efecan Kültür Kimdir?
TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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