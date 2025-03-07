Efecan Kültür Kimdir? TikTok Fenomeni Efecan Kültür Neden Öldü?

Efecan Kültür, dünyaca ünlü video paylaşım uygulaması TikTok’ta 'mukbang' akımıyla tanındı. Mukbang akımı Güney Kore’den dünyaya yayılan ‘aşırı yemek yeme akımı’ olarak tanımlanıyor. Pek çok sosyal medya içerik üreticileri kamera karşısında aşırı yemek yiyerek fenomen haline geldi. Efecan Kültür de onlardan biri oldu.

Efecan Kültür, TikTok’ta aşırı yemek yiyerek videolar paylaşarak ve canlı yayınlarda yemek yiyerek 155 bini aşkın takipçi elde etti. 757 bini aşkın da beğeniye sahip olan Efecan, her gün saat 15.00 ve 00.00’da yayın açıyordu.

Ancak Efecan Kültür’ün bu aşırı yemek yeme akımını ara vermeden sürdürmesi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdi. Fazla kilolu olan Efecan Kültür, takipçilerinin gözü önünde obezite hastası oldu. Artık yerinden kalkamayacak hale gelen Kültür fazla kilosu nedeniyle dışarı bile çıkamaz hale geldi. Vücudunda morluklar oluşan Kültür, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Aralık 2024’te hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Kültür’ün tedavisine evde devam ediliyordu. Kültür, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu belirtmiş ve kısa sürede sağlığına kavuşmak istediğini dile getirmişti.

Yatağa bağımlı hale gelen ve makine olmadan nefes alamayan Efecan Kültür, bir sene önce annesini kaybetti. Kültür, yayınlarında sık sık hastalığı nedeniyle annesinin mezarına gidemediğini; kilo verip mezara gitmek istediğini dile getiriyordu.