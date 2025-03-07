TikTok Fenomeni Efecan Kültür Hayatını Kaybetti

Efecan, Tiktok’ta abartılı yemek yeme akımıyla tanınmıştı. Bu akım ona TikTok’ta 155 bin takipçi kazandırmıştı. Ancak Efecan’ın uyduğu bu akım onu git gide hastalığa sürüklüyordu. Fazla kilosu nedeniyle artık dışarı bile çıkamayacak duruma gelen Kültür’ün vücudunda morluklar oluştu. Aralık 2024’te hastaneye kaldırılan Kültür, ölümden dönmüştü.

Hastaneden taburcu edilip tedavisine evde devam edilen Kültür, TikTok paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ve sağlığına tekrar kavuşmak istediğini belirtmişti.