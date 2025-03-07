TikTok Fenomeni Efecan Kültür Hayatını Kaybetti
TikTok Fenomeni Efecan Kültür Hayatını Kaybetti
TikTok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti. Güney Kore’de başlayan kamera karşısında yemek akımı (Mukbang) ile videolar çeken ve canlı yayınlar açan Efecan Kültür, geçen aylarda fazla kilodan dolayı yaşadığı sağlık sebepleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavisine evde devam edilen Efecan Kültür’ün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TikTok’ta 155 bini aşkın takipçisi bulunan Efecan Kültür’ün ölüm haberini Instagram fenomeni ‘@ankaraabisi’ paylaştı.
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TikTok'ta kamera karşısında yemek yiyerek videolar paylaşmasıyla ünlenen Efecan Kültür hayatını kaybetti.
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Obezite hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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