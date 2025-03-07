onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TikTok Fenomeni Efecan Kültür Hayatını Kaybetti

TikTok Fenomeni Efecan Kültür Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 22:59

TikTok fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür hayatını kaybetti. Güney Kore’de başlayan kamera karşısında yemek akımı (Mukbang) ile videolar çeken ve canlı yayınlar açan Efecan Kültür, geçen aylarda fazla kilodan dolayı yaşadığı sağlık sebepleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavisine evde devam edilen Efecan Kültür’ün yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

TikTok’ta 155 bini aşkın takipçisi bulunan Efecan Kültür’ün ölüm haberini Instagram fenomeni ‘@ankaraabisi’ paylaştı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta kamera karşısında yemek yiyerek videolar paylaşmasıyla ünlenen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

TikTok'ta kamera karşısında yemek yiyerek videolar paylaşmasıyla ünlenen Efecan Kültür hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Efecan Kültür'ün TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Kültür, sık sık yemek yediği videolar paylaşıyor ve canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu. Geçen aylarda fazla kilo nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılan Efecan Kültür hayatını kaybetti.

Kültür'ün yaşamını yitirdiğini Instagram fenomeni '@ankaraabisi' bu paylaşımla duyurdu 👇

Efecan Kültür, sağlık durumuyla ilgili TikTok hesabından bilgi paylaşıyordu 👇

14 Şubat'ta yaptığı paylaşımda vücudundaki iyileşmeyen yaraları tiye almıştı 👇

Obezite hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Obezite hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Efecan, Tiktok’ta abartılı yemek yeme akımıyla tanınmıştı. Bu akım ona TikTok’ta 155 bin takipçi kazandırmıştı. Ancak Efecan’ın uyduğu bu akım onu git gide hastalığa sürüklüyordu. Fazla kilosu nedeniyle artık dışarı bile çıkamayacak duruma gelen Kültür’ün vücudunda morluklar oluştu. Aralık 2024’te hastaneye kaldırılan Kültür, ölümden dönmüştü.

Hastaneden taburcu edilip tedavisine evde devam edilen Kültür, TikTok paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu ve sağlığına tekrar kavuşmak istediğini belirtmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın