Mukbang Akımı Türkiye’ye Sıçradı, Sosyal Medya Fenomeni Efecan Kültür Hastaneye Kaldırıldı
Mukbang Akımı Türkiye’ye Sıçradı, Sosyal Medya Fenomeni Efecan Kültür Hastaneye Kaldırıldı
Güney Kore'de başlayan mukbang akımı Türkiye'ye de sıçradı. Durmadan ve aşırı yemek yeme akımını sosyal medya hesabından yapan fenomen, vücudunda morluklar oluşan Efecan Kültür hastaneye kaldırıldı. Obeziteye neden olan akımı yapan Çinli bir yayıncı da 10 saat boyunca aralıksız yemek yiyerek hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sosyal medya kullanımına yaş sınırı koyma tartışmaları yaşanırken hızla yayılan 'mukbang' akımı başta çocuklar olmak üzere çok sayıda kesimi tehdit ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abartılı yemek yeme akımının son kurbanı Instagram'da 150 bin takipçiye ulaşan Efecan Kültür oldu.
Akşam'ın haberine göre; obezite hastası olan Kültür, sağlık sorunu yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Efecan Kültür'ün vücudunda morluklar oluştu.
Kültür, sosyal medya paylaşımlarında pişman olduğunu ve tekrar eski sağlığına kavuşmak istediğini dile getirdi.
Geçtiğimiz temmuz ayında canlı yayında 10 saat boyunca, yemek yiyen Çin'li Pan Xiaoting fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın