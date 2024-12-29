Bir Genç Yurt Dışındaki Akımı Ülkemize Taşıyarak Bebek Ürünlerinin İçine Para Yerleştirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEF4CE...
Sosyal medyada birbirinden ilginç akımlara rastlıyoruz. İnsanlar daha fazla izlenme uğruna birbirinden garip eylemlere imza atabiliyor. Fakat tüm bunların yanında sosyal medyayı faydalı biçimde kullananların da sayısı az değil. Yine son yıllarda 'iyilik akımları' da sıklıkla öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yurt dışındaki içerik üreticileri, bebek sahibi olan ailelere destek olmak için market raflarındaki bebek ürünlerinin içine para bıraktıkları bir akım başlatmışlardı.
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'kekec.5' isimli içerik üreticisi de bu akımı Türkiye'ye taşıdı ve bir markete giderek bebek ürünlerinin içine para bıraktı.
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Bu akımın yayılması için duyuru yaparken insanları da bebek ürünlerinin içini açmaya çalışmamaları konusunda uyardı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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