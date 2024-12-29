Bir Genç Yurt Dışındaki Akımı Ülkemize Taşıyarak Bebek Ürünlerinin İçine Para Yerleştirdi

Sosyal medyada birbirinden ilginç akımlara rastlıyoruz. İnsanlar daha fazla izlenme uğruna birbirinden garip eylemlere imza atabiliyor. Fakat tüm bunların yanında sosyal medyayı faydalı biçimde kullananların da sayısı az değil. Yine son yıllarda 'iyilik akımları' da sıklıkla öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yurt dışındaki içerik üreticileri, bebek sahibi olan ailelere destek olmak için market raflarındaki bebek ürünlerinin içine para bıraktıkları bir akım başlatmışlardı.