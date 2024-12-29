Beyoğlu'nda Çıkan Bir Yangında Kalbi Duran Kediyi İtfaiye Ekipleri Yaptıkları Müdahale ile Hayata Döndürdü

Evimizin en değerli bireyleri, hiç şüphesiz ki patili dostlarımız. Onlar, yaşam alanlarımızda sadece birer evcil hayvan olmanın ötesinde, ailenin bir parçası olarak yerlerini alırlar. Olası bir tehlikeye karşı aldığımız önlemlere onları da dahil etmemiz önemli. Beyoğlu'nda meydana gelen yangında evin kedisinin kalbi durdu. Sahibinin yüreğinin ağzına geldiği o anlarda itfaiye ekiplerinin müdahalesi herkese derin bir nefes aldırdı.