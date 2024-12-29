Beyoğlu'nda Çıkan Bir Yangında Kalbi Duran Kediyi İtfaiye Ekipleri Yaptıkları Müdahale ile Hayata Döndürdü
Beyoğlu'nda Çıkan Bir Yangında Kalbi Duran Kediyi İtfaiye Ekipleri Yaptıkları Müdahale ile Hayata Döndürdü
Evimizin en değerli bireyleri, hiç şüphesiz ki patili dostlarımız. Onlar, yaşam alanlarımızda sadece birer evcil hayvan olmanın ötesinde, ailenin bir parçası olarak yerlerini alırlar. Olası bir tehlikeye karşı aldığımız önlemlere onları da dahil etmemiz önemli. Beyoğlu'nda meydana gelen yangında evin kedisinin kalbi durdu. Sahibinin yüreğinin ağzına geldiği o anlarda itfaiye ekiplerinin müdahalesi herkese derin bir nefes aldırdı.
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Kalbi duran kediye müdahale eden itfaiye ekipleri dakikalarca mücadele etti.
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Uzun uğraşların sonunda hayata dönen kedi hem sahibine hem izleyenlere derin bir nefes aldırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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