Beyaz Eşya Teknisyeni Fatih Bank, Buzdolabı Bakımını İhmal Edenlere İsyan Etti

Daha önce buzdolabınızın bakımını yaptırdınız mı? Beyaz eşya teknisyeni Fatih Bank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla buzdolabı bakımının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bank, Türkiye’de çoğu kişinin kombi ve araba bakımını düzenli olarak yaparken, buzdolabı bakımına gereken özeni göstermediğine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi.