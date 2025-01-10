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Beyaz Eşya Teknisyeni Fatih Bank, Buzdolabı Bakımını İhmal Edenlere İsyan Etti

Beyaz Eşya Teknisyeni Fatih Bank, Buzdolabı Bakımını İhmal Edenlere İsyan Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 15:49

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Daha önce buzdolabınızın bakımını yaptırdınız mı? Beyaz eşya teknisyeni Fatih Bank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla buzdolabı bakımının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bank, Türkiye’de çoğu kişinin kombi ve araba bakımını düzenli olarak yaparken, buzdolabı bakımına gereken özeni göstermediğine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi.

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"Ülkede herkes kombi, araba bakımını biliyor ama buzdolabı bakımını bilmiyor" diyerek izleyenlere seslenen Bank, yayınladığı videoda buzdolabı bakımının nasıl yapılması gerektiğini adım adım gösterdi.

"Ülkede herkes kombi, araba bakımını biliyor ama buzdolabı bakımını bilmiyor" diyerek izleyenlere seslenen Bank, yayınladığı videoda buzdolabı bakımının nasıl yapılması gerektiğini adım adım gösterdi.

Fatih Bank, "Ölür müsün? Senin için" diyerek izleyicilere temizlik ve bakımın önemini samimi ve sert bir şekilde hatırlattı.

Fatih Bank, "Ölür müsün? Senin için" diyerek izleyicilere temizlik ve bakımın önemini samimi ve sert bir şekilde hatırlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

Senin dilinin üstünde yatar yuvarlanırım usta helal olsun, geçen bi yerde gördüm aleyna tilki aynen şunu yazmış "Yoğurda su karıştırınca ayran oluyormuş" ve ... Devamını Gör

ezel zeki yüksel

adamsın usta ben takipteyim 🤣😝