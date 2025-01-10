Beyaz Eşya Teknisyeni Fatih Bank, Buzdolabı Bakımını İhmal Edenlere İsyan Etti

Daha önce buzdolabınızın bakımını yaptırdınız mı? Beyaz eşya teknisyeni Fatih Bank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla buzdolabı bakımının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bank, Türkiye’de çoğu kişinin kombi ve araba bakımını düzenli olarak yaparken, buzdolabı bakımına gereken özeni göstermediğine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi.
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"Ülkede herkes kombi, araba bakımını biliyor ama buzdolabı bakımını bilmiyor" diyerek izleyenlere seslenen Bank, yayınladığı videoda buzdolabı bakımının nasıl yapılması gerektiğini adım adım gösterdi.
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Fatih Bank, "Ölür müsün? Senin için" diyerek izleyicilere temizlik ve bakımın önemini samimi ve sert bir şekilde hatırlattı.
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adamsın usta ben takipteyim 🤣😝