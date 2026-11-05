Sibirya Soğuğu Sıcaklığı 8 Derece Düşürdü: 16 İle Sarı Ve Turuncu Kod, Pazar Günü 15 İlde Kar Bekleniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları bir anda 8 derece düşürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verirken, Doğu Anadolu'da cuma günü başlayacak karla karışık yağmurun pazar günü 15 ilde kara dönmesi bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli poyraz saatte 60 kilometreye ulaşacak.
Kaynak: NTV, MGM
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti.
MGM 16 il için sarı ve turuncu kod verdi, Artvin ve Kastamonu'da alarm bir kademe yukarıda.
Cuma günü karla karışık yağmurla başlayacak yağış, cumartesi Ardahan'a şiddetli kar olarak dönüyor.
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yolları göle çevirdi, bugün poyraz saatte 60 kilometreyi bulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın