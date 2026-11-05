Sibirya Soğuğu Sıcaklığı 8 Derece Düşürdü: 16 İle Sarı Ve Turuncu Kod, Pazar Günü 15 İlde Kar Bekleniyor

Soğuk hava dalgası yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir biçimde mevsim normallerinin altına inmesine yol açtı. NTV'nin aktardığına göre termometreler bir anda 8 derece geriledi; MGM'nin bugün için tahmini ise ülke genelinde 3 ila 5 derecelik düşüş yönünde. Bolu ve Kastamonu'da sıcaklığın 9 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde tablo şöyle:

İstanbul'da 12 derece olan sıcaklık poyrazla daha serin hissedilecek.

Ankara'da hava 14 derece ve bulutlu, yağış beklenmiyor ama ilerleyen günlerde sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

İzmir'de 18 derece olan sıcaklık, şiddetli rüzgârla birlikte 15 derece gibi hissedilecek.