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Sibirya Soğuğu Sıcaklığı 8 Derece Düşürdü: 16 İle Sarı Ve Turuncu Kod, Pazar Günü 15 İlde Kar Bekleniyor

Sibirya Soğuğu Sıcaklığı 8 Derece Düşürdü: 16 İle Sarı Ve Turuncu Kod, Pazar Günü 15 İlde Kar Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 10:47
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Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları bir anda 8 derece düşürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verirken, Doğu Anadolu'da cuma günü başlayacak karla karışık yağmurun pazar günü 15 ilde kara dönmesi bekleniyor. İstanbul'da ise kuvvetli poyraz saatte 60 kilometreye ulaşacak.

Kaynak: NTV, MGM

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Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti.

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekti.

Soğuk hava dalgası yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir biçimde mevsim normallerinin altına inmesine yol açtı. NTV'nin aktardığına göre termometreler bir anda 8 derece geriledi; MGM'nin bugün için tahmini ise ülke genelinde 3 ila 5 derecelik düşüş yönünde. Bolu ve Kastamonu'da sıcaklığın 9 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Üç büyükşehirde tablo şöyle: 

İstanbul'da 12 derece olan sıcaklık poyrazla daha serin hissedilecek. 

Ankara'da hava 14 derece ve bulutlu, yağış beklenmiyor ama ilerleyen günlerde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. 

İzmir'de 18 derece olan sıcaklık, şiddetli rüzgârla birlikte 15 derece gibi hissedilecek.

MGM 16 il için sarı ve turuncu kod verdi, Artvin ve Kastamonu'da alarm bir kademe yukarıda.

MGM 16 il için sarı ve turuncu kod verdi, Artvin ve Kastamonu'da alarm bir kademe yukarıda.

Sarı kodlu uyarı verilen iller Diyarbakır, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın ve Düzce oldu. Artvin ile Kastamonu ise turuncu kodla uyarıldı.

Rize ve Artvin çevrelerinde yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor; Trabzon'da sabah ve öğle, Samsun'da öğle saatlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki yüksek noktalarda ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ile kar görülecek. Marmara'da ise kuzey yönlü rüzgârın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşıp zaman zaman kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Cuma günü karla karışık yağmurla başlayacak yağış, cumartesi Ardahan'a şiddetli kar olarak dönüyor.

Cuma günü karla karışık yağmurla başlayacak yağış, cumartesi Ardahan'a şiddetli kar olarak dönüyor.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi ise hava tersine dönüyor: Ardahan'da şiddetli kar yağışı, Erzurum'da kar öngörülüyor. Pazar günü kar çok daha geniş bir alana yayılacak ve Bolu, Karabük, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bitlis, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Sivas'ta etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van ve Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde kar beklediğini, Ege kıyılarında kuvvetli sağanak, dolu ve hortum riskinin de bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yolları göle çevirdi, bugün poyraz saatte 60 kilometreyi bulacak.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yolları göle çevirdi, bugün poyraz saatte 60 kilometreyi bulacak.

AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün kuvvetli sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede, Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Şişli'de bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa sürede biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı; otomobil ve motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı güzergâhlarda trafik akışı aksadı.

Bugün kentte aralıklı yağmur ve kuvvetli poyraz bekleniyor, rüzgârın hızının saatte 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Yağışların pazar gününe kadar sürmesi, ardından da Doğu ve İç Anadolu'da kara dönmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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