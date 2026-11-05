Türkiye'ye En Çok Hangi Ülkeden Turist Geldiği Belli Oldu

Türkiye, 2026'nın ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Aynı dönemde turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara (yaklaşık 2,56 trilyon TL) ulaştı ve tarihin en yüksek dokuz aylık seviyesine çıktı.

En çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülkenin her biri 3 milyonun üzerinde turist gönderdi. Listenin zirvesindeki iki ülkeden gelenlerin sayısı ise ayrı ayrı 5 milyonu aştı.

Peki Türkiye'ye en çok hangi ülkeden turist geldi?