Türkiye'ye En Çok Hangi Ülkeden Turist Geldiği Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye, 2026'nın ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Aynı dönemde turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara (yaklaşık 2,56 trilyon TL) ulaştı ve tarihin en yüksek dokuz aylık seviyesine çıktı.
En çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülkenin her biri 3 milyonun üzerinde turist gönderdi. Listenin zirvesindeki iki ülkeden gelenlerin sayısı ise ayrı ayrı 5 milyonu aştı.
Peki Türkiye'ye en çok hangi ülkeden turist geldi?
Popüler Anketler 🤔
Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?
Sadece yaz aylarında 23 milyon ziyaretçi
Zirvede Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık var
Ziyaretçiler ortalama 10 gece kaldı
Yeni hedef: Daha fazla doğrudan uçuş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın