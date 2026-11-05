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Türkiye'ye En Çok Hangi Ülkeden Turist Geldiği Belli Oldu

Türkiye'ye En Çok Hangi Ülkeden Turist Geldiği Belli Oldu

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 10:34
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Türkiye, 2026'nın ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Aynı dönemde turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara (yaklaşık 2,56 trilyon TL) ulaştı ve tarihin en yüksek dokuz aylık seviyesine çıktı.

En çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülkenin her biri 3 milyonun üzerinde turist gönderdi. Listenin zirvesindeki iki ülkeden gelenlerin sayısı ise ayrı ayrı 5 milyonu aştı.

Peki Türkiye'ye en çok hangi ülkeden turist geldi?

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Sadece yaz aylarında 23 milyon ziyaretçi

Antalya'da şemsiyeler ve şezlonglarla dolu kalabalık sahil

Yılın en yoğun dönemi yine yaz oldu. Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı.

Üçüncü çeyrekte turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara (yaklaşık 1,27 trilyon TL) yükseldi. Ocak-eylül döneminin tamamında ise gelir artışı yüzde 2,4 oldu.

Zirvede Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık var

Galata Köprüsü'nden İstanbul manzarasını izleyen turistler

Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke 5,70 milyon kişiyle Rusya oldu. Rusya'dan gelenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı, ülkenin yabancı ziyaretçiler içindeki payı da yüzde 13,29'dan yüzde 13,92'ye çıktı.

Rusya'yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya, 3,20 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık izledi. 

Böylece bu üç ülkeden gelenlerin toplamı 14,06 milyona ulaştı.

Ziyaretçiler ortalama 10 gece kaldı

Kapadokya'da gün doğumunda vadilerin üzerinde uçan sıcak hava balonları

Ocak-eylül döneminde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Harcamalar da arttı.

Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara (yaklaşık 5 bin 378 TL) yükseldi. Yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar (yaklaşık 5 bin 987 TL) olarak kaydedildi.

Yeni hedef: Daha fazla doğrudan uçuş

Havalimanı terminalinde valizleriyle yürüyen yolcular

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki çatışmaların, hava sahası kısıtlamalarının ve artan enerji maliyetlerinin uluslararası seyahatleri etkilediğini hatırlattı. Ersoy, 'Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz' dedi.

Bakanlık, ana pazarlardaki konumunu korurken ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya'da tanıtıma ağırlık verecek. Hedefler arasında yeni doğrudan uçuşlar başlatmak ve Türkiye seferlerinde koltuk sayısını artırmak var. Tanıtım kaynakları da veri analizi ve yapay zekâ uygulamalarından elde edilen sonuçlara göre yönlendirilecek.

TL karşılıkları, 4 Kasım 2026 tarihli TCMB dolar alış kuru (49,9360) üzerinden hesaplanmıştır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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