Türkiye'ye Gelen Turist Aile Ülkedeki Personellerin Küçük Bir Kızlarına Gösterdiği İlgiyi Paylaştı

Misafirperverlik, ülkemizi ziyaret eden turistlerin en sık dile getirdiği özelliklerin başında geliyor. Özellikle çocuklara gösterilen sıcak ilgi, yurt dışından gelenlerin seyahatini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle çocukları için endişeyle yola çıkan aileler için Türkiye'nin sıcaklığı, seyahatlerinin en unutulmaz detaylardan biri oluyor.

'kieona_f' isimli kullanıcı, Türkiye'ye geldikten sonra minik kızlarına gösterilen ilgiyi paylaştı. Resepsiyondaki çalışanların küçük kıza boyama yaptırdığı, kızın onlarla sarılarak fotoğraf çektirdiği ve çalışanların tavana kaçan kırmızı balon için verdiği yoğun çabayı 'Türkiye'de çocukları seviyorlar' notuyla paylaştı. O anlar hem Türkiye'den hem yurt dışından izleyen herkesin içini ısıttı.