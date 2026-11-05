Borçlarını Ödeyemediler, Milyonluk Otomobillerini Bırakıp Kaçtılar

Havalimanı çalışanları sahibinin tatilde olduğunu düşündüğü için bankanın durumdan haberi çoğu zaman haftalar sonra oluyor. Bu sürede birikmiş otopark ücreti 20 bin dirheme, yani yaklaşık 5.400 dolara kadar çıkabiliyor.

Banka şikâyette bulunduktan sonra otomobil polis tarafından çekiliyor. Sahibine ulaşılamazsa Dubai Polisi Interpol'e haber veriyor, Interpol de kişinin kendi ülkesindeki izini sürüyor.