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Borçlarını Ödeyemediler, Milyonluk Otomobillerini Bırakıp Kaçtılar

Borçlarını Ödeyemediler, Milyonluk Otomobillerini Bırakıp Kaçtılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 10:33
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Dubai'de otoparklarda ve yol kenarlarında toz içinde bekleyen lüks otomobil görüntüleri sık sık gündeme geliyor. Bu araçların önemli bir kısmı, kredi borcunu ödeyemeyip ülkeden ayrılan sahiplerinden kalıyor.

İşte detaylar...

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Her yıl binlerce otomobil, kredisini ödeyemeyen sahipleri tarafından Dubai'de bırakılıyor.

Her yıl binlerce otomobil, kredisini ödeyemeyen sahipleri tarafından Dubai'de bırakılıyor.

Bankalar, kredisini ödemeden ülkesine dönen yabancıların dosyalarına 'kaçak dosyası' adını veriyor. Bu araçların çoğu pahalı, lüks modeller ve aylarca otoparklarda ya da yol kenarlarında kumla kaplanarak bekliyor.

Dubai Polisi sözcüsü Hafiz Amin, bazı kişilerin bütçesini hesaplamadan çok pahalı lüks otomobiller aldığını, kısa süre sonra da bunu karşılayamayacaklarını anladıklarını söyledi. Amin'e göre yalnızca bir yılda Dubai ve çevresinde 3.000'den fazla terk edilmiş otomobil çekildi. Dubai Belediyesi de her yıl yaklaşık 1.500 terk edilmiş aracı topluyor.

Sahipler çoğu zaman otomobili havalimanı otoparkında bırakıp ülkeden ayrılıyor.

Sahipler çoğu zaman otomobili havalimanı otoparkında bırakıp ülkeden ayrılıyor.

Havalimanı çalışanları sahibinin tatilde olduğunu düşündüğü için bankanın durumdan haberi çoğu zaman haftalar sonra oluyor. Bu sürede birikmiş otopark ücreti 20 bin dirheme, yani yaklaşık 5.400 dolara kadar çıkabiliyor.

Banka şikâyette bulunduktan sonra otomobil polis tarafından çekiliyor. Sahibine ulaşılamazsa Dubai Polisi Interpol'e haber veriyor, Interpol de kişinin kendi ülkesindeki izini sürüyor.

Toplanan otomobiller açık artırmayla satılıyor.

Toplanan otomobiller açık artırmayla satılıyor.

Bankalara ait otomobiller, Ras Al Khor'daki Al Aweer ikinci el otomobil merkezinde her ay düzenlenen açık artırmalarda satılıyor. Satıştan elde edilen para kredi borcuna sayılıyor; borç kapanmazsa aradaki farkı yine sahibi ödemek zorunda.

Belediyenin topladığı araçlar ise Al Ghusais'teki bir sahada bekletiliyor ve altı ay içinde sahibi çıkmazsa açık artırmaya çıkarılıyor. Bir bankanın hukuk biriminden Mohammed Aburashid, yalnızca kendi bankalarının her ay 30-35 aracı açık artırmaya gönderdiğini anlattı.

En çok konuşulan örnek, yer altı otoparkında bırakılan bir Ferrari Enzo oldu.

En çok konuşulan örnek, yer altı otoparkında bırakılan bir Ferrari Enzo oldu.

Dünyada yalnızca 400 adet üretilen kırmızı Ferrari Enzo'nun değeri yaklaşık 1 milyon dolardı. Otomobil, maddi sıkıntıya düşüp ülkeden ayrılan bir yabancı tarafından bırakılmıştı. 2012'de polisin açık artırmasına çıkacağı beklenirken listede yer almadı.

Dubai Polisi'nden Tuğgeneral Anas Al Matrooshi, otomobilin hâlâ bir mahkeme dosyasının parçası olduğunu ve dava bitmeden satılamayacağını açıkladı. Al Matrooshi, ABD'den bir alıcının otomobil için 6 milyon dirhem teklif ettiğini de söyledi. Enzo satıldığında, eski sahibi para cezaları ve masraflar düşüldükten sonra kalan parayı alabilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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