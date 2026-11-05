Borçlarını Ödeyemediler, Milyonluk Otomobillerini Bırakıp Kaçtılar
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Her yıl binlerce otomobil, kredisini ödeyemeyen sahipleri tarafından Dubai'de bırakılıyor.
Sahipler çoğu zaman otomobili havalimanı otoparkında bırakıp ülkeden ayrılıyor.
Toplanan otomobiller açık artırmayla satılıyor.
En çok konuşulan örnek, yer altı otoparkında bırakılan bir Ferrari Enzo oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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