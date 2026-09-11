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İran Saldırılarından Çekinen Dubai, Havalimanını Yer Altına İndiriyor

İran Saldırılarından Çekinen Dubai, Havalimanını Yer Altına İndiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 20:44
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İran’la yaşanan savaşın ardından Dubai, yeni havalimanının kritik altyapısını olası dron ve füze saldırılarına karşı korumak için yer altına taşıma kararı aldı. Yaşanan aksaklıklar ve yolcu sayısındaki sert düşüşe rağmen BAE, yıllık 250 milyon yolcu kapasiteli dev projeden vazgeçmiyor.

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İran savaşı sonrasında en çok etkilenen yerlerden biri de Dubai oldu.

İran savaşı sonrasında en çok etkilenen yerlerden biri de Dubai oldu.

İran savaşı sonrası Dubai, yeni havalimanının kritik altyapısını olası dron ve füze saldırılarına karşı güçlendirmeye hazırlanıyor. Dubai Airports Üst Yöneticisi Paul Griffiths, yakıt tanklarının yer altına alınmasının seçenekler arasında olduğunu açıkladı. Griffiths, havalimanının gelecekteki saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için tasarım aşamasında farklı önlemlerin değerlendirildiğini belirtti.

Savaş sebebiyle projeye ara verilmedi.

Savaş sebebiyle projeye ara verilmedi.

Milyarlarca dolarlık yeni havalimanı projesinin savaş nedeniyle küçültülmeyeceğini belirten Griffiths, uzun vadeli genişleme planlarında değişiklik olmadığını söyledi. Ancak Dubai Havalimanı, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bu yılın ilk yarısında dünyanın en yoğun beş uluslararası havalimanı arasından çıktı.

Ana havalimanındaki yer üstü yakıt tankları saldırılarda hedef alınırken, operasyonlar geçici olarak durduruldu. Griffiths, uçuşların saldırıdan bir saat sonra yeniden başladığını ve operasyonların güvenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Çatışmaların ilk haftalarında Dubai'nin bazı bölgeleri dron ve balistik füze saldırılarının hedefi olurken, BAE'de 12'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Büyük düşüş yaşanan yolcu sayısında artış başladı.

Büyük düşüş yaşanan yolcu sayısında artış başladı.

Dubai Havalimanı’ndaki yolcu trafiği yılın ilk yarısında üçte bir azalırken, şubatta 7,4 milyon olan yolcu sayısı martta 2,5 milyona kadar düştü. Sonraki aylarda toparlanma görüldü ve temmuzda 6,3 milyona ulaşıldı.

Dubai Airports Üst Yöneticisi Paul Griffiths, yolcu trafiğinin gelecek yıl tamamen toparlanmasını ve havalimanının yeniden dünyanın en yoğun uluslararası havalimanı olmasını beklediklerini söyledi. Air France dahil 50’den fazla havayolu bölgeye dönerken, British Airways de kış sezonuyla birlikte Dubai uçuşlarını yeniden başlatacak.

Griffiths, DXB'yi kullanan yolcuların yüzde 78'inin geri döndüğünü, kalan yüzde 22'nin de kısa sürede havalimanına dönmesini beklediklerini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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