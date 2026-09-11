İran Saldırılarından Çekinen Dubai, Havalimanını Yer Altına İndiriyor
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İran savaşı sonrasında en çok etkilenen yerlerden biri de Dubai oldu.
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Savaş sebebiyle projeye ara verilmedi.
Büyük düşüş yaşanan yolcu sayısında artış başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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