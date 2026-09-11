İran Saldırılarından Çekinen Dubai, Havalimanını Yer Altına İndiriyor

Milyarlarca dolarlık yeni havalimanı projesinin savaş nedeniyle küçültülmeyeceğini belirten Griffiths, uzun vadeli genişleme planlarında değişiklik olmadığını söyledi. Ancak Dubai Havalimanı, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bu yılın ilk yarısında dünyanın en yoğun beş uluslararası havalimanı arasından çıktı.

Ana havalimanındaki yer üstü yakıt tankları saldırılarda hedef alınırken, operasyonlar geçici olarak durduruldu. Griffiths, uçuşların saldırıdan bir saat sonra yeniden başladığını ve operasyonların güvenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Çatışmaların ilk haftalarında Dubai'nin bazı bölgeleri dron ve balistik füze saldırılarının hedefi olurken, BAE'de 12'den fazla kişi hayatını kaybetti.