İstanbul Minibüslerinde Nakit Dönemi Bitiyor: Pendik'te Kartlı Ödeme Dönemi Başladı
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İBB ve minibüs esnafı odaları, Pendik'te POS cihazı uygulamasını başlattı. Yolcular artık minibüs ücretini temassız kredi kartıyla ödeyebiliyor. Kartlı ödemede yolculardan ek komisyon alınmıyor. Mesafeye göre değişen ücretler, kart ile ödemede de aynı kalıyor.
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Mesafeye göre değişen minibüs tarifeleri, temmuzdaki zammın ardından 43 ila 47 lira arasında kaldı.
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İBB ile minibüs esnafı odaları, Pendik'te kartlı ödeme sistemini birlikte devreye soktu.
İBB, kartlı ödeme sistemini kademeli biçimde kentin tüm minibüs hatlarına yaymayı hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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