İstanbul Minibüslerinde Nakit Dönemi Bitiyor: Pendik'te Kartlı Ödeme Dönemi Başladı

Yeni sistemde ücretler mesafeye göre 43 ile 47 lira arasında değişiyor. Öğrenciler aynı hatlarda 28 lira ödeyerek yolculuk yapabiliyor. Bu tarifeler, minibüs ücretlerine temmuzda yapılan yüzde 10'luk zammın ardından geçerli oldu. Kart ile ödeme, tarifeyi değiştirmeden sadece ödeme şeklini kolaylaştırıyor.