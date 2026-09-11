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İstanbul Minibüslerinde Nakit Dönemi Bitiyor: Pendik'te Kartlı Ödeme Dönemi Başladı

İstanbul Minibüslerinde Nakit Dönemi Bitiyor: Pendik'te Kartlı Ödeme Dönemi Başladı

İBB Toplu Taşıma
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 19:34
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İBB ve minibüs esnafı odaları, Pendik'te POS cihazı uygulamasını başlattı. Yolcular artık minibüs ücretini temassız kredi kartıyla ödeyebiliyor. Kartlı ödemede yolculardan ek komisyon alınmıyor. Mesafeye göre değişen ücretler, kart ile ödemede de aynı kalıyor.

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Mesafeye göre değişen minibüs tarifeleri, temmuzdaki zammın ardından 43 ila 47 lira arasında kaldı.

Mesafeye göre değişen minibüs tarifeleri, temmuzdaki zammın ardından 43 ila 47 lira arasında kaldı.

Yeni sistemde ücretler mesafeye göre 43 ile 47 lira arasında değişiyor. Öğrenciler aynı hatlarda 28 lira ödeyerek yolculuk yapabiliyor. Bu tarifeler, minibüs ücretlerine temmuzda yapılan yüzde 10'luk zammın ardından geçerli oldu. Kart ile ödeme, tarifeyi değiştirmeden sadece ödeme şeklini kolaylaştırıyor.

İBB ile minibüs esnafı odaları, Pendik'te kartlı ödeme sistemini birlikte devreye soktu.

İBB ile minibüs esnafı odaları, Pendik'te kartlı ödeme sistemini birlikte devreye soktu.

Pilot uygulama, İBB ile minibüs esnafı odalarının ortak çalışmasıyla hayata geçti. Sürücüler, araçlarına temassız ödeme kabul eden POS cihazları taktırdı. Kartla ödeyen yolculardan herhangi bir ek işlem ücreti alınmıyor. İlçede minibüs kullanan yolcular artık üzerinde nakit taşımak zorunda kalmıyor.

İBB, kartlı ödeme sistemini kademeli biçimde kentin tüm minibüs hatlarına yaymayı hedefliyor.

İBB, kartlı ödeme sistemini kademeli biçimde kentin tüm minibüs hatlarına yaymayı hedefliyor.

İBB, uygulamayı önce kademeli biçimde diğer ilçelere taşımayı planlıyor. Hedef, kent genelindeki tüm minibüs hatlarında kartlı ödemeyi zorunlu hale getirmek. Proje, belediyenin kent içi ulaşımda dijitalleşme hedefinin bir parçası olarak sunuluyor. Genel uygulamaya geçiş için henüz bir tarih açıklanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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