Ormanda Terk Edilmiş Araçta Servet Buldular: Kilolarca Altın ve Milyonlarca Nakit Çıktı
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Hindistan’ın Bhopal şehri yakınlarındaki bir ormanlık alanda, terk edilmiş bir araçta piyasa değeri milyonları bulan devasa bir servet ele geçirildi. Bhopal polisine gelen isimsiz bir ihbar, Gelir Vergisi Dairesi ve emniyet güçlerini harekete geçirdi. Düzenlenen operasyonda, sahipsiz bir SUV'un içinde 52 kilogram altın külçesi ve 9,86 crore rupi (yaklaşık 98.6 milyon rupi) nakit para bulundu.
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Ratibad polis karakoluna yapılan ihbarda, ormanlık alanda uzun süredir park halinde duran sahipsiz bir SUV araç olduğu bildirildi.
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Gelir Vergisi Dairesi yetkililerinin gözetiminde araçta resmi bir inceleme yapıldı ve kilitli çantalar tek tek açıldı.
Olayı daha da dikkat çekici kılan unsur ise zamanlaması oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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