Ormanda Terk Edilmiş Araçta Servet Buldular: Kilolarca Altın ve Milyonlarca Nakit Çıktı

Yapılan sayım ve incelemeler sonucunda, çantaların içine gizlenmiş toplam 52 kg ağırlığında altın külçeleri ve 9,86 crore rupi nakit para ortaya çıkarıldı. Yetkililer, ele geçirilen bu devasa miktara el koydu.

Polis ekipleri aracın sürücüsünü ve sahibini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Gelir Vergisi Dairesi de paranın ve altınların kaynağını belirlemek için düğmeye bastı.

Yetkililer, bu gizemli aracın ve içindeki servetin, bölgede emlak şirketlerini hedef alan ve çok sayıda kurumun ortaklaşa yürüttüğü büyük yolsuzluk baskınlarıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdi.