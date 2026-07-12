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Ormanda Terk Edilmiş Araçta Servet Buldular: Kilolarca Altın ve Milyonlarca Nakit Çıktı

Ormanda Terk Edilmiş Araçta Servet Buldular: Kilolarca Altın ve Milyonlarca Nakit Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 15:17
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Hindistan’ın Bhopal şehri yakınlarındaki bir ormanlık alanda, terk edilmiş bir araçta piyasa değeri milyonları bulan devasa bir servet ele geçirildi. Bhopal polisine gelen isimsiz bir ihbar, Gelir Vergisi Dairesi ve emniyet güçlerini harekete geçirdi. Düzenlenen operasyonda, sahipsiz bir SUV'un içinde 52 kilogram altın külçesi ve 9,86 crore rupi (yaklaşık 98.6 milyon rupi) nakit para bulundu.

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Ratibad polis karakoluna yapılan ihbarda, ormanlık alanda uzun süredir park halinde duran sahipsiz bir SUV araç olduğu bildirildi.

Ratibad polis karakoluna yapılan ihbarda, ormanlık alanda uzun süredir park halinde duran sahipsiz bir SUV araç olduğu bildirildi.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, aracın kilitli olduğunu ve dışarıdan bakıldığında içinde 7-8 adet şüpheli çanta bulunduğunu tespit etti.

Durumun finansal bir suçla veya büyük bir kaçakçılıkla bağlantılı olabileceğinden şüphelenen polis yetkilileri, vakit kaybetmeden Gelir Vergisi Dairesi'ne haber verdi. Kıdemli bir polis memuru yaptığı açıklamada, 'Baskınlarla karşılaşan kişilerin yakalanmamak için mallarını aceleyle terk ettiği vakalardan biri olabileceğinden şüphelendik' ifadelerini kullandı.

Gelir Vergisi Dairesi yetkililerinin gözetiminde araçta resmi bir inceleme yapıldı ve kilitli çantalar tek tek açıldı.

Gelir Vergisi Dairesi yetkililerinin gözetiminde araçta resmi bir inceleme yapıldı ve kilitli çantalar tek tek açıldı.

Yapılan sayım ve incelemeler sonucunda, çantaların içine gizlenmiş toplam 52 kg ağırlığında altın külçeleri ve 9,86 crore rupi nakit para ortaya çıkarıldı. Yetkililer, ele geçirilen bu devasa miktara el koydu.

Polis ekipleri aracın sürücüsünü ve sahibini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Gelir Vergisi Dairesi de paranın ve altınların kaynağını belirlemek için düğmeye bastı.

Yetkililer, bu gizemli aracın ve içindeki servetin, bölgede emlak şirketlerini hedef alan ve çok sayıda kurumun ortaklaşa yürüttüğü büyük yolsuzluk baskınlarıyla bağlantılı olduğunu değerlendirdi.

Olayı daha da dikkat çekici kılan unsur ise zamanlaması oldu.

Olayı daha da dikkat çekici kılan unsur ise zamanlaması oldu.

Terk edilmiş SUV'un bulunmasından sadece bir gün önce, yolsuzlukla mücadele kuruluşu Lokayukta, Bölge Ulaştırma Ofisi'nde görev yapmış eski bir polis memurunun evine baskın düzenlemişti. Bu baskında 1 crore rupi nakit para ve 40 kg gümüş ele geçirilmişti. Müfettişler, ormanda bırakılan servetin de bu operasyon zincirinin bir parçası olup olmadığını incelemeye aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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