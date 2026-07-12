20 Yıl Boyunca Gizlice Bu Projeyle Uğraştı: Tek Tuşla Kendi Kendini Temizleyen Ev Yaptı

ABD'nin Oregon eyaletindeki Newberg şehrinde, yirmi yılı aşkın test, çizim ve ayarlamalar sonucunda tasarlanan ev, sadece birkaç komutun etkinleştirilmesiyle kendi kendini temizleme özelliğine sahipti. Mucit Gabe, 1980 yılında başvurduğu bu sıra dışı yapı için 31 Ocak 1984 tarihinde 4.428.085 numaralı ABD patentini aldı.

Sistem, kirli bir evi ovmak için değil, halihazırda temiz olan bir evi korumak amacıyla tasarlanmıştı. Evin işleyiş mantığı, tüm yaşam alanını genişletilmiş bir makineye dönüştürüyordu: