20 Yıl Boyunca Gizlice Bu Projeyle Uğraştı: Tek Tuşla Kendi Kendini Temizleyen Ev Yaptı
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Geleneksel ev temizliğinin getirdiği fiziksel yorgunluğa, tekrarlayan işlere ve özellikle yaşlılar ile engelli bireylerin yaşadığı özerklik kaybına karşı radikal bir çözüm 1984 yılında patentlendi. Amerikalı mucit Frances Gabe’in 20 yılı aşkın süren çalışmalarıyla ortaya çıkan 'Kendi Kendini Temizleyen Ev', ev içi teknolojilerde bir dönüm noktası olarak tarih sayfalarındaki yerini koruyor.
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Amerikalı mucit Frances Gabe (d. 1915), inşaat ve bakım sektöründe uzun yıllar şirket yöneticiliği yaparak kazandığı teknik bilgi birikimini, temizlikle ilgili yaygın bir şikayeti kökten çözecek radikal bir projeye dönüştürdü.
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Gabe’in projesindeki en fütüristik adımlardan biri, temizliği evin mimarisine entegre etmek oldu.
Hagley Müzesi ve Kütüphanesi ile Smithsonian'daki Lemelson Merkezi’nin arşiv kayıtlarına göre, Frances Gabe’in icadı sadece ev içi bir merak konusu veya tembelliğe pratik bir çözüm değildi.
Birçok fütüristik projenin aksine, bu ev sadece kağıt üzerinde kalmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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