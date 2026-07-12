Vazgeçemediği Alışkanlığı İçin 14 Erkekle Evlendi

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta 'Vicky Liang' adına düzenlenmiş sahte bir pasaport ve sahte Nevada ehliyetiyle yeniden yakalandı.

Kayıtlara göre Chen, 2019-2024 yılları arasında toplam 14 evlilik başvurusunda bulundu ve bunlardan 7'si resmi evlilik belgesiyle sonuçlandı. Bazı erkekler dolandırıldıklarını anlayınca evliliğin iptali için mahkemeye başvururken, bazılarının resmiyette hâlâ Chen ile evli göründüğü aktarıldı.

Dedektiflerin, “Neden başvuru yaptığın her erkekle evlenmedin?” sorusuna ise azılı dolandırıcının verdiği pişkin cevap pes dedirtti:

'Herkes ödeme yapmıyor, bu yüzden evlilik cüzdanı alamıyorlar. Bir evlilikten 20.000 dolara kadar kazanabiliyordum. Bu sahte evlilikleri sadece Las Vegas'ta yaptım çünkü burada evlenmek çok kolay.'