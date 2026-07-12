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Vazgeçemediği Alışkanlığı İçin 14 Erkekle Evlendi

Vazgeçemediği Alışkanlığı İçin 14 Erkekle Evlendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 11:30
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Las Vegas'ta, kumar borçlarını ve harcamalarını karşılamak amacıyla sosyal medya üzerinden tanıştığı en az 14 erkekle evlenerek yüz binlerce dolarlık vurgun yapan 33 yaşındaki Jiaying Chen (takma adıyla Vicky Liang), yargılandığı davada suçunu kabul etmeye razı oldu.

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Las Vegas Sulh Hakimi Rebecca Saxe huzuruna çıkan Chen, ön duruşma hakkından feragat etti.

Las Vegas Sulh Hakimi Rebecca Saxe huzuruna çıkan Chen, ön duruşma hakkından feragat etti.

Chen'in avukatı Thomas Wells, müvekkilinin bu hafta içinde 'iki eşlilik' ve '100.000 ABD dolarından fazla sahte beyanla para elde etme' suçlarından hakim karşısına çıkarak suçlamaları kabul edeceğini duyurdu. Başsavcı Yardımcısı Austin Beaumont ise bu anlaşma sayesinde mağdurların mahkemeye tazminat raporu sunabileceğini ve paralarını geri alma şansı yakalayacağını belirtti.

Polis kayıtlarına göre Chen’in dolandırıcılık yöntemi hep aynıydı: Sosyal medya uygulamaları üzerinden erkeklerle tanışıyor, çok kısa bir süre içinde onlara evlilik teklif ediyordu.

Polis kayıtlarına göre Chen’in dolandırıcılık yöntemi hep aynıydı: Sosyal medya uygulamaları üzerinden erkeklerle tanışıyor, çok kısa bir süre içinde onlara evlilik teklif ediyordu.

Evliliğin hemen ardından ise 'Çin'deki hasta bir aile üyesine yardım etme' bahanesiyle erkeklerden yüklü miktarda para talep ediyordu. Yetkililer, kadının bu yalanla özellikle Çin kültürel geleneklerini ve aile bağlarına verilen önemi istismar ettiğini vurguladı.

Ancak gerçek çok başkaydı. Yapılan finansal incelemeler, toplanan paraların Çin'deki akrabalara değil, kumar masalarına gittiğini ortaya koydu. Polisin açıklamasına göre Chen, sadece geçen yıl Wynn Kumarhanesi'nde 300.000 ABD dolarından fazla para kaybetti.

Chen'in ağından kurtulamayan erkeklerin polise verdiği ifadeler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi:

Chen'in ağından kurtulamayan erkeklerin polise verdiği ifadeler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi:

  • Bir mağdur, hasta akraba bahanesiyle Chen'e 40.000 ABD doları kaptırdı.

  • Başka bir mağdur, evlendikten hemen sonra Chen'e 23.000 ABD doları verdiğini, parayı alan kadının iki hafta sonra kendisine 'Artık seninle evli kalmak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğunu söyledi.

  • Bir diğer kurban ise Chen ile bir yıl boyunca sevgili olduklarını, ev almak amacıyla ailesiyle birlikte biriktirdiği 30.000 ABD dolarını kadına teslim ettikten sonra bir daha kendisine ulaşamadığını belirtti.

  • Chen, ayrıca eski kocasının banka hesabından karşılıksız çekler yazarak başka bir kadını da 40.000 ABD doları dolandırmakla suçlanıyor.

İlk olarak 2024 yılında Clark County Evlilik Ruhsatı Bürosu'nun durumdan şüphelenip polise haber vermesiyle tutuklanan Chen, kefaletle serbest bırakılınca kayıplara karışmıştı.

İlk olarak 2024 yılında Clark County Evlilik Ruhsatı Bürosu'nun durumdan şüphelenip polise haber vermesiyle tutuklanan Chen, kefaletle serbest bırakılınca kayıplara karışmıştı.

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta 'Vicky Liang' adına düzenlenmiş sahte bir pasaport ve sahte Nevada ehliyetiyle yeniden yakalandı.

Kayıtlara göre Chen, 2019-2024 yılları arasında toplam 14 evlilik başvurusunda bulundu ve bunlardan 7'si resmi evlilik belgesiyle sonuçlandı. Bazı erkekler dolandırıldıklarını anlayınca evliliğin iptali için mahkemeye başvururken, bazılarının resmiyette hâlâ Chen ile evli göründüğü aktarıldı.

Dedektiflerin, “Neden başvuru yaptığın her erkekle evlenmedin?” sorusuna ise azılı dolandırıcının verdiği pişkin cevap pes dedirtti:

'Herkes ödeme yapmıyor, bu yüzden evlilik cüzdanı alamıyorlar. Bir evlilikten 20.000 dolara kadar kazanabiliyordum. Bu sahte evlilikleri sadece Las Vegas'ta yaptım çünkü burada evlenmek çok kolay.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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