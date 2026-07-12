Vazgeçemediği Alışkanlığı İçin 14 Erkekle Evlendi
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Las Vegas'ta, kumar borçlarını ve harcamalarını karşılamak amacıyla sosyal medya üzerinden tanıştığı en az 14 erkekle evlenerek yüz binlerce dolarlık vurgun yapan 33 yaşındaki Jiaying Chen (takma adıyla Vicky Liang), yargılandığı davada suçunu kabul etmeye razı oldu.
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Las Vegas Sulh Hakimi Rebecca Saxe huzuruna çıkan Chen, ön duruşma hakkından feragat etti.
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Polis kayıtlarına göre Chen’in dolandırıcılık yöntemi hep aynıydı: Sosyal medya uygulamaları üzerinden erkeklerle tanışıyor, çok kısa bir süre içinde onlara evlilik teklif ediyordu.
Chen'in ağından kurtulamayan erkeklerin polise verdiği ifadeler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi:
İlk olarak 2024 yılında Clark County Evlilik Ruhsatı Bürosu'nun durumdan şüphelenip polise haber vermesiyle tutuklanan Chen, kefaletle serbest bırakılınca kayıplara karışmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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