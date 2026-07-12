article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Kuruş Harcamadan Sıcak Havalarda Evinizi Serinleten Basit Numara!

Bir Kuruş Harcamadan Sıcak Havalarda Evinizi Serinleten Basit Numara!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 12:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar geceleri uyumayı zorlaştırırken, kliması olmayan ya da yüksek elektrik faturalarından kaçınanlar için şaşırtıcı derecede ucuz ve etkili bir serinleme yöntemi ortaya çıktı. Tek ihtiyacınız olan ise mutfağınızdan alacağınız basit bir kase.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük enerji tedarikçisi British Gas ve enerji danışmanlık kurumu uzmanları tarafından desteklenen bu basit yöntem, evinizi fahiş elektrik faturaları ödemeden serinletmenin yolunu sunuyor.

Büyük enerji tedarikçisi British Gas ve enerji danışmanlık kurumu uzmanları tarafından desteklenen bu basit yöntem, evinizi fahiş elektrik faturaları ödemeden serinletmenin yolunu sunuyor.

Uzmanlara göre, hava sıcak olduğunda açık bir pencerenin yakınına, pencere pervazlarına veya mutfak tezgahlarına soğuk suyla dolu bir kase koymak, odanın içindeki havayı soğutmanın en etkili yollarından biri.

İlk bakışta tuhaf bir yöntem gibi görünse de sistem tamamen termodinamik kurallarına dayanıyor:

İlk bakışta tuhaf bir yöntem gibi görünse de sistem tamamen termodinamik kurallarına dayanıyor:

  • Isı Emilimi: Kasedeki soğuk su, odadaki sıcak havadan ısıyı emerek bünyesine alıyor.

  • Buharlaşma Etkisi: Isıyı emen su buhara dönüşürken, genel hava sıcaklığının düşmesini sağlıyor.

  • Esinti Desteği: Kap açık bir pencerenin önüne yerleştirildiğinde, dışarıdan gelen hafif bir esinti bu soğuk havayı odanın içine yayarak doğal bir ferahlık yaratıyor.

Eğer odanızın daha hızlı serinlemesini istiyorsanız, uzmanlar yöntemi bir adım ileriye taşımayı öneriyor: Buz küpleri ve vantilatör kombinasyonu.

Eğer odanızın daha hızlı serinlemesini istiyorsanız, uzmanlar yöntemi bir adım ileriye taşımayı öneriyor: Buz küpleri ve vantilatör kombinasyonu.

Vantilatörün kanatlarının tam önüne içi buz ve soğuk su dolu derin bir kap yerleştirdiğinizde, vantilatörün üflediği hava buzlu suyun üzerinden geçiyor. Bu durum, odada adeta gerçek bir klima etkisi yaratarak cildinizde anında ferahlatıcı bir his oluşturuyor.

Vantilatör çalıştırmak enerji faturalarını az da olsa etkilese de, klima çalıştırmanın maliyeti vantilatöre kıyasla 40 kata kadar daha fazla olabiliyor. Bu nedenle su ve vantilatör ikilisi, bütçe dostu bir kurtarıcı olarak öne çıkıyor.

Enerji devi British Gas, ödenen enerjiden maksimum verim almak isteyenler için bir tüyo daha paylaşıyor:

'Akşamları açık bir pencerenin önüne bir kutu vantilatör yerleştirip yönünü dışarıya doğru çevirebilirsiniz. Bu hamle, içerideki sıcak havayı odada döndürmek yerine doğrudan dışarı itmenizi sağlar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın