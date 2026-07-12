Bir Kuruş Harcamadan Sıcak Havalarda Evinizi Serinleten Basit Numara!

Vantilatörün kanatlarının tam önüne içi buz ve soğuk su dolu derin bir kap yerleştirdiğinizde, vantilatörün üflediği hava buzlu suyun üzerinden geçiyor. Bu durum, odada adeta gerçek bir klima etkisi yaratarak cildinizde anında ferahlatıcı bir his oluşturuyor.

Vantilatör çalıştırmak enerji faturalarını az da olsa etkilese de, klima çalıştırmanın maliyeti vantilatöre kıyasla 40 kata kadar daha fazla olabiliyor. Bu nedenle su ve vantilatör ikilisi, bütçe dostu bir kurtarıcı olarak öne çıkıyor.

Enerji devi British Gas, ödenen enerjiden maksimum verim almak isteyenler için bir tüyo daha paylaşıyor:

'Akşamları açık bir pencerenin önüne bir kutu vantilatör yerleştirip yönünü dışarıya doğru çevirebilirsiniz. Bu hamle, içerideki sıcak havayı odada döndürmek yerine doğrudan dışarı itmenizi sağlar.'