Birine Oturmanız Gerekiyor: Seçtiğiniz Sandalye Karakterinizi Ele Veriyor

İnternette büyük ilgi gören 'Sandalye Testi', kullanıcılara kendi iç dünyalarını keşfetme fırsatı sunuyor. Bilimsel bir temele dayanmasa da bu konsept; sade, konforlu veya modern bir sandalye seçmenin pratikliğimizi, duygusal ihtiyaçlarımızı ya da sanatsal yönümüzü nasıl ele verdiğini gözler önüne seriyor. Tek yapmanız gereken en sevdiğiniz sandalyeyi seçmek ve içinizdeki yaratıcı kıvılcımı keşfetmek.

İşte o sandalyeler ve kişiliğiniz hakkında söyledikleri: