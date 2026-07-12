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Birine Oturmanız Gerekiyor: Seçtiğiniz Sandalye Karakterinizi Ele Veriyor

Birine Oturmanız Gerekiyor: Seçtiğiniz Sandalye Karakterinizi Ele Veriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 13:47
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Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir eğlenceli kişilik testi, sadece bir sandalye seçimiyle karakterinize, kendini ifade etme biçiminize ve öz güveninize dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor. Peki, sizin tercihiniz hangisi?

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Günlük hayatta farkına bile varmadan yaptığımız estetik tercihler, bilinçaltımızın ve temel değerlerimizin birer yansıması olabiliyor.

Günlük hayatta farkına bile varmadan yaptığımız estetik tercihler, bilinçaltımızın ve temel değerlerimizin birer yansıması olabiliyor.

İnternette büyük ilgi gören 'Sandalye Testi', kullanıcılara kendi iç dünyalarını keşfetme fırsatı sunuyor. Bilimsel bir temele dayanmasa da bu konsept; sade, konforlu veya modern bir sandalye seçmenin pratikliğimizi, duygusal ihtiyaçlarımızı ya da sanatsal yönümüzü nasıl ele verdiğini gözler önüne seriyor. Tek yapmanız gereken en sevdiğiniz sandalyeyi seçmek ve içinizdeki yaratıcı kıvılcımı keşfetmek.

İşte o sandalyeler ve kişiliğiniz hakkında söyledikleri:

Sandalye 1: Mantığın ve Güvenin Simgesi

Sandalye 1: Mantığın ve Güvenin Simgesi

Eğer sade, gösterişsiz ve sadece işlevsel bir sandalyenin rahatlığını tercih ediyorsanız; hayata karşı metodik ve rasyonel bir yaklaşımınız var demektir.

  • Öz güven Kaynağı: Kriz anlarında bile koruduğunuz kararlılığınız ve mantıklı akıl yürütme yeteneğiniz.

  • Karakter Özeti: Belirsizlikten hoşlanmaz, hızlı ve etkili kararlar alırsınız. Arkadaşlarınız için fırtınalı anlarda sığınılacak 'güvenilir bir liman' ve dürüst bir lidersiniz. Süsten uzak, her anı anlamlı ve verimli kılmaya odaklanan bir yaşamı benimsiyorsunuz.

Sandalye 2: Huzurun ve Şefkatin Adresi

Sandalye 2: Huzurun ve Şefkatin Adresi

Sıcaklık ve rahatlık yayan, adeta sizi içine çeken davetkar bir koltuğa mı yöneldiniz? O halde duygusal güvenlik sizin için her şeyin önünde geliyor.

  • Öz güven Kaynağı: İnsanlarla kurduğunuz güçlü bağlar ve çevrenize yaydığınız o muazzam huzur enerjisi.

  • Karakter Özeti: Çatışmalardan köşe bucak kaçınan, uyumu ve istikrarı seven bir yapınız var. Girdiğiniz her ortamda insanları sakinleştirme yeteneğine sahipsiniz. Sevdikleriniz için şefkatli bir dayanak noktasısınız.

Sandalye 3: Yaratıcılığın ve Özgünlüğün İmzası

Sandalye 3: Yaratıcılığın ve Özgünlüğün İmzası

Modern, şık ve sıra dışı tasarıma sahip bir sandalye sizi cezbettiyse, içinizde durdurulamaz bir sanatsal kıvılcım yanıyor demektir.

  • Öz güven Kaynağı: Sıradanlığı reddeden benzersiz estetik anlayışınız ve kendinizi özgürce ifade edebilme cesaretiniz.

  • Karakter Özeti: Yeni fikirlere ve farklı bakış açılarına son derece açıksınız. Günlük hayattaki en ufak bir detaydan bile ilham almayı başaran, vizyoner birisiniz. Gerek giyiminiz gerekse yaşam alanınızla fark yaratmayı seven, incelikli bir tarzınız var.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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