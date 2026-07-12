Birine Oturmanız Gerekiyor: Seçtiğiniz Sandalye Karakterinizi Ele Veriyor
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Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir eğlenceli kişilik testi, sadece bir sandalye seçimiyle karakterinize, kendini ifade etme biçiminize ve öz güveninize dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor. Peki, sizin tercihiniz hangisi?
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Günlük hayatta farkına bile varmadan yaptığımız estetik tercihler, bilinçaltımızın ve temel değerlerimizin birer yansıması olabiliyor.
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Sandalye 1: Mantığın ve Güvenin Simgesi
Sandalye 2: Huzurun ve Şefkatin Adresi
Sandalye 3: Yaratıcılığın ve Özgünlüğün İmzası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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