Komedyen Karina Khuramshina, Takım Taraftarlarını Mizahi Bir Dille Analiz Etti

Komedyen Karina Khuramshina, sosyal medya üzerinden yaptığı esprili bir paylaşımla Türkiye'nin futbol takımlarının taraftarlarına dair mizahi karakter analizleri yaptı. Sıkça hangi takımı tuttuklarını soran takipçilerine, takım tutmanın kişilik üzerindeki etkisini anlattı. Hangi takımı tuttacağına, taraftarları analiz ederek karar verdiğini söyledi. Mizahi video, sosyal medyada viral oldu.
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Galatasaray taraftarlarını "garantici" ve "net para seven" kişiler olarak tanımlayan Khuramshina, Beşiktaşlıları ise her yaşta "delikanlı gibi takılan serseri tipler" olarak nitelendirdi.
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Fenerbahçeliler içinse "ümitli, sadık, seni olduğu gibi kabul eden çok romantik" diyerek bir tanım yaptı. Komedyen, ardından ekledi "Ben başarısız takımları tutmayı çok severim...".
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