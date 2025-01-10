Komedyen Karina Khuramshina, Takım Taraftarlarını Mizahi Bir Dille Analiz Etti

Komedyen Karina Khuramshina, sosyal medya üzerinden yaptığı esprili bir paylaşımla Türkiye'nin futbol takımlarının taraftarlarına dair mizahi karakter analizleri yaptı. Sıkça hangi takımı tuttuklarını soran takipçilerine, takım tutmanın kişilik üzerindeki etkisini anlattı. Hangi takımı tuttacağına, taraftarları analiz ederek karar verdiğini söyledi. Mizahi video, sosyal medyada viral oldu.