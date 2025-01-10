Goygoycuarın Diline Fena Düştü: Bir İçerik Üreticisi Hadise'yi Tiye Aldı!

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında, Hadise’nin şarkı seçimi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Vahşice katledilen Narin’i anmak için Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını söylemesi, izleyicilerden ve sosyal medya kullanıcılarından eleştiriler almıştı. Hadise’nin şarkı tercihi, birçok kişi tarafından uygun bulunmayarak tepkilere yol açtı ve uzun süre gündemde kaldı. Bu olay, TikTok’ta @cihany._ isimli içerik üreticisi tarafından tiye alındı.
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"Yeni Nesil Başsağlığı Dilemek" başlıklı videosunda, arkadaşına başsağlığı dilemek için Hadise’nin şarkılarını söyleyen TikTok kullanıcısı, bu durumu tiye aldı.
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Video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadise’nin şarkı seçimi goygoycuların fena halde diline düştü.
Video için👇📹
Videoya gelen yorumlar bu şekildeydi👇
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