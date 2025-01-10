Senin Kalbin Ne Kadar Temiz?
Senin Kalbin Ne Kadar Temiz?
Kalbimizin temizliği, sadece başkalarına nasıl davrandığımızla değil, kendimize ve hayata karşı taşıdığımız hislerle de ilgilidir. Bazı insanlar sevgi dolu ve saf bir kalbe sahipken, bazıları zamanla yaşadığı tecrübelerle bu saflığı yitirebilir. Peki, senin kalbin ne kadar temiz?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sana haksızlık yaptığında, hemen intikam alma düşüncesine kapılır mısın?
4. Sokakta yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünde nasıl davranırsın?
5. Başarılarını başkalarıyla paylaşırken onların duygularını düşünür müsün?
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6. Kolayca empati kurar mısın?
7. Başkalarının mutluluğu seni nasıl etkiler?
8. Sık sık teşekkür eder misin?
9. Hatalarını kabul etmek senin için kolay mıdır?
10. İnsanların iyi niyetine güvenir misin?
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Senin kalbin tertemiz!
Senin kalbin temiz sayılır!
Senin kalbin temiz değil!
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