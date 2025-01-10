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“Yine Sıfırdan Başlayacağız!” ABD’deki Yangın Felaketinde Survivor Turabi’nin de Evi ve Arabası Yandı

“Yine Sıfırdan Başlayacağız!” ABD’deki Yangın Felaketinde Survivor Turabi’nin de Evi ve Arabası Yandı

survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.01.2025 - 12:06

Survivor şampiyonluğu ile tanınan Turabi de ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Survivor Turabi, evinin de arabasının da yandığını duyurdu. Turabi açıklamasında “Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim” dedi. 

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Türkeye’nin Survivor yarışması ile hayatına giren isimlerden biri olan Turabi Çamkıran da ABD’deki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu.

Türkeye’nin Survivor yarışması ile hayatına giren isimlerden biri olan Turabi Çamkıran da ABD’deki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu.

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra da ABD'de düzenlenen yarışma programına katılıp burada da birinci olmuştu.

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra da ABD'de düzenlenen yarışma programına katılıp burada da birinci olmuştu.

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin yatırımları küle döndü.

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin yatırımları küle döndü.

Survivor Turabi, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Survivor Turabi, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

“Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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