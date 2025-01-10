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Assassin's Creed Shadows'dan Yeni Görüntüler Geldi: Parkur Mekanikleri Ön Planda!

Assassin's Creed Shadows'dan Yeni Görüntüler Geldi: Parkur Mekanikleri Ön Planda!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 16:05

Merakla beklenen Assassin's Creed Shadows, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. 2024 yılında çıkması planlanan yapım, Ubisoft tarafından ertelenmişti. Daha önce birçok video ile karşımıza çıkan yapım, bu sefer de parkur mekaniklerinin tanıtıldığı videolar ile gündeme geldi.

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Ubisoft'tan yeni video geldi!

Parkur konusunda çeşitlilik sağlanmak amaçlanmış.

Parkur mekanikleri gizlilik ile de birleştirilebilecek.

Shadows'un çıkmasına sayılı günler kaldı.

Shadows'un çıkmasına sayılı günler kaldı.

2024'ün son çeyreğinde çıkması planlanan Assassin's Creed Shadows, Ubisoft tarafından ertelenmişti. 20 Mart 2025 tarihinde piyasaya çıkması beklenen oyun için sayılı günler kaldı. Assassin's Creed Shadows, yeni nesil konsollara ve PC platformuna çıkacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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