Assassin's Creed Shadows'dan Yeni Görüntüler Geldi: Parkur Mekanikleri Ön Planda!

Merakla beklenen Assassin's Creed Shadows, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. 2024 yılında çıkması planlanan yapım, Ubisoft tarafından ertelenmişti. Daha önce birçok video ile karşımıza çıkan yapım, bu sefer de parkur mekaniklerinin tanıtıldığı videolar ile gündeme geldi.