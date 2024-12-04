2025 Yılını Berbat Edecek Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
2025 Yılını Berbat Edecek Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Yılbaşı çanları çalmaya başladığında, yeni bir yılın heyecanı ve belirsizliği kalbimizi doldurur. Yeni yılda kimlerle tanışacağımız, hangi maceralara atılacağımız ve hangi anıları biriktireceğimiz konusunda merakla dolup taşarız. Ancak, ne yazık ki, hayatımızı renklendiren sevgi dolu insanlar kadar, bizi hayal kırıklığına uğratan ve hayatımızı zorlaştıran insanlarla da karşılaşabiliriz.
2025 yılını kim berbat edecek?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir yıl başladığında, genellikle nasıl hissedersin?
4. 2024 yılından mutlu çıkıyor musun?
5. 2025’te en çok ne yapmak istersin?
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6. Senin en toksik özelliğin nedir?
7. Peki sence sen toksik insanları çekiyor musun?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
2025 yılını berbat edecek kişinin burcu;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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