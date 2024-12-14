2024 Yılının En Çok Konuşulan TikTok Fenomenleri: Kaosa da Eğlenceye de Doyurdular
2024 Yılının En Çok Konuşulan TikTok Fenomenleri: Kaosa da Eğlenceye de Doyurdular
2024 yılını uğurlamaya hazırlanırken bu sene de video platformu TikTok kaosuyla ilginç akımlarıyla yılın en çok konuşulan uygulaması oldu.
Pek çok kişi için kazanç kapısı olan TikTok’ta yayın açıp ev alan da oldu araba alanda… Hepsini de takipçilerinin gözü önünde yaşadılar, asla gizlileri saklıları olmadı.
Sadece bununla sınırlı kalmadılar. Canlı yayın açıp ateşli silahla başka bir fenomeni yaralayanlar da oldu. İşte kaosu bol, 2024’ün en çok konuşulan TikTok fenomenleri.
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Canlı yayında kan döken Cansum Şener.
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Olayların aranılan kadını Hülya Mizgin.
Yayınlarının ardından tutuklanan Karagül.
Toksik ilişkilerin kitabını yazan Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ çifti.
Mektup bırakarak yaşamına son veren Kübra Aykut.
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İki kilo altınla sırra kadem basan Şahinaz Çıra.
Terör soruşturmasından gözaltına alınan Mehmet Özdemirkol.
CZN Burak’ın telefon hediye ettiği Mustafa Sözen.
En fazla takipçi ve beğeniye sahip olan CZN Burak.
Mehmet Ali Erbil davasından ceza alan Ece Ronay.
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Askere gitmesi beklenirken evlilik teklifi alan Mükremin Gezgin
Sevgilisi öldükten sonra tepkilerin odağında olan Rahel Pekcan.
Yaptığı lüks alışverişlerle ağızları açık bırakan Mr. The Can
Patates kızartması olmadan gününü geçiremeyen Halilişko.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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