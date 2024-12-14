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2024 Yılının En Çok Konuşulan TikTok Fenomenleri: Kaosa da Eğlenceye de Doyurdular

2024 Yılının En Çok Konuşulan TikTok Fenomenleri: Kaosa da Eğlenceye de Doyurdular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 14:27

2024 yılını uğurlamaya hazırlanırken bu sene de video platformu TikTok kaosuyla ilginç akımlarıyla yılın en çok konuşulan uygulaması oldu. 

Pek çok kişi için kazanç kapısı olan TikTok’ta yayın açıp ev alan da oldu araba alanda… Hepsini de takipçilerinin gözü önünde yaşadılar, asla gizlileri saklıları olmadı.

Sadece bununla sınırlı kalmadılar. Canlı yayın açıp ateşli silahla başka bir fenomeni yaralayanlar da oldu. İşte kaosu bol, 2024’ün en çok konuşulan TikTok fenomenleri.

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Canlı yayında kan döken Cansum Şener.

Canlı yayında kan döken Cansum Şener.

Kasım ayında TikTok fenomenleri arasında kan döküldü. ‘Cansumtatlı’ adıyla bilinen Cansum Şener isimli fenomen arasında husumet bulunan Çağlaca ismiyle yayın yapan Çağla Yıldırım’ı ateşli silahla vurarak ağır yaraladı. 

İkili arasındaki tartışma açtıkları canlı yayınlarla başladı. Skandal olay sırasında Çağlaca, takipçilerine yine yayın yapıyordu. Cansum Şener tarafından uğradığı saldırıyı yaklaşık 40 bin kişi canlı yayınla izledi.

Olayların aranılan kadını Hülya Mizgin.

Olayların aranılan kadını Hülya Mizgin.

Şüphesiz ki TikTok denilince akla gelen isimlerin başında geliyor Hülya Mizgin. TikTok’ta 200 bini aşkın takipçisi bulunan Mizgin’in yayınları yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. 

Şarkı çıkaran fenomenler furyasına da katılan Mizgin, bu sene karıştığı kavgalarla da gündeme geldi.

Yayınlarının ardından tutuklanan Karagül.

Yayınlarının ardından tutuklanan Karagül.

Karagül kullanıcı adıyla bilinen Merve Ceran, bu sene açtığı yayınlarla başını yaktı. Canlı yayınlarını yaklaşık 1 milyon kişi izleyen Karagül, TikTok camiasında oldukça tanınan ve canlı yayınlarla para kazanan bir isim.

Hayatını adeta TikTok’ta yaşayan Karagül, çocuğu kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etmesi; çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki çekmişti. Bu olayların sonucunda Karagül tutuklanmış ve kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Karagül’ün çocukları ise devlet korumasına alınmıştı.

Toksik ilişkilerin kitabını yazan Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ çifti.

Toksik ilişkilerin kitabını yazan Melis Buse Betkayan ve Reşit Bozdağ çifti.

Kısmetse Olur isimli televizyon programıyla hayatımıza giren Melis Buse Betkayan şimdilerde TikTok fenomeni. Betkayan, 2024’te bir diğer fenomen Reşit Bozdağ ile yaşadığı sansasyonel aşkıyla gündemi epey meşgul etti. 

Bir küs bir barışık olan çift açtıkları canlı yayınlarda birbirleriyle kavga etti, hakaretler savurdu. 

İkilinin ilişkisi sonunda savcılıkta son buldu. Bozdağ, Betkayan’ın Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını talep etmiş ve koruma kararı aldırmıştı.

Mektup bırakarak yaşamına son veren Kübra Aykut.

Mektup bırakarak yaşamına son veren Kübra Aykut.

Ne yazık ki TikTok fenomeni Kübra Aykut’un ölümü sevenlerini ve takipçilerini derinden sarstı. 23 yaşındaki Aykut, eylül ayında yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak yaşamına son vermişti. 

Aykut geriye bir veda mektubu bırakmıştı. 

Genç kadın, “Kendime layık damat bulamıyorum” diyerek kendi kendine düğün yaptığı videoyla fenomen haline gelmişti.

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İki kilo altınla sırra kadem basan Şahinaz Çıra.

İki kilo altınla sırra kadem basan Şahinaz Çıra.

TikTok’ta 10 binden fazla takipçisi bulunan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, platformda açtığı canlı yayınlarla hatrı sayılır miktarda para kazandı. Ancak Çıra, Tiktok’tan kazandığı paralarla 2 kilo altın aldı ve ardından kayıplara karıştı. 

Kadının oğlu ve gelini Çıra’nın bulunması için Müge Anlı’ya katıldı. Daha sonra Müge Anlı’ya bağlanan Çıra, gelininden kaçtığını açıkladı.

Terör soruşturmasından gözaltına alınan Mehmet Özdemirkol.

Terör soruşturmasından gözaltına alınan Mehmet Özdemirkol.

Mehmet Özdemirkol, TikTok’ta 1 milyonu aşkın takipçiye sahip. Açtığı yayınlarla tepki çeken Özdemirkol, hayvana eşit videoları ve taciz söylemleri nedeniyle kullanıcılar tarafından çok kez şikayet edildi. 

Çektiği bir videoda babasının terör nedeniyle tutuklandığını ve bununla övündüğünü söyleyen Özdemir hakkında yapılan çok sayıda ihbar nedeniyle gözaltına alındı. 

Özdemir’in 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CZN Burak’ın telefon hediye ettiği Mustafa Sözen.

CZN Burak’ın telefon hediye ettiği Mustafa Sözen.

TikTok’ta paylaştığı videolarla tanınan Mustafa Sözen, borçları yüzünden iPhone 16 marka cep telefonunu satmak zorunda kaldığını söylemişti. İstanbul’un yanı sıra pek çok dünya kentinde restoranları bulunan tanınmış isim CZN Burak, Mustafa Sözen’e telefon sürprizi yapmıştı. 

CZN Burak’ın telefon hediye etmesiyle Mustafa Sözen oldukça konuşulmuştu.

En fazla takipçi ve beğeniye sahip olan CZN Burak.

En fazla takipçi ve beğeniye sahip olan CZN Burak.

Restoran işletmesici CZN Burak, sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden birisi. Instagram ile tanınan ve burada çektiği platformlarla dünya çapında ün yapan CZN Burak, Tiktok’ta en fazla takipçisi olan Türk.

75 milyonu aşkın takipçiye sahip olan CZN Burak’ın yaklaşık 2 milyar beğenisi var.

Mehmet Ali Erbil davasından ceza alan Ece Ronay.

Mehmet Ali Erbil davasından ceza alan Ece Ronay.

Şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan Ece Ronay, TikTok’ta geniş takipçi kitlesine sahip. Ronay 2024’ün konuşulan TikTok fenomenlerinden biri oldu. Nedeni ise Erbil’le yaşadığı davaların sonuçlanmasıydı. 

Mesajları ifşa ederek haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan yargılanan Ronay, 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, bu cezası paraya çevrilmişti.

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Askere gitmesi beklenirken evlilik teklifi alan Mükremin Gezgin

Askere gitmesi beklenirken evlilik teklifi alan Mükremin Gezgin

TikTok’t yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Mükremin Gezgin, bu platformun en renkli kişiliklerinden birisi. Geçen yıllarda aylar boyunca hamilelik senaryosuyla TikTok ve Instagram’ı ele geçiren Gezgin, oldukça tartışılmıştı.

Askerlik celbi geldiğini açıklayan Gezgin, asker üniforması giyerek videolar çekmişti.

Mükremin, askere gideceği iddialarla gündeme gelirken ters köşe yaparak evlilik teklifi aldığını duyurmuştu. 

Evlilik teklifiyle de tabii ki günlerce konuşulmuştu.

Sevgilisi öldükten sonra tepkilerin odağında olan Rahel Pekcan.

Sevgilisi öldükten sonra tepkilerin odağında olan Rahel Pekcan.

TikTok fenomeni Rahel Pekcan 8 yıldır ilişki yaşadığı Oğuzhan Emeç’i 2024’ün başlarında bir trafik kazasında kaybetmişti. 

Yaşanan olayın ardından Pekcan’a destek mesajları yağmıştı. 

Ancak Emeç’in ölümünden sadece birkaç ay sonra Pekcan’dan takipçilerinin büyük tepkisini çeken bir paylaşım gelmişti. Ünlü fenomen yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Pekcan’ın bu açıklaması takipçilerinin sert tepkilerini beraberinde getirmişti. Tepkiler sadece yorumlarla sınırlı kalmadı Pekcan’ın sosyal medya hesapları hacklendi.

Yaptığı lüks alışverişlerle ağızları açık bırakan Mr. The Can

Yaptığı lüks alışverişlerle ağızları açık bırakan Mr. The Can

TikTok’ta ‘@mr.thecan’ ismiyle içerikler üreten fenomen yaptığı lüks alışverişlerle ağızları açık bırakıyor. 

Dünyaca ünlü markaların VIP müşterisi olduğunu söyleyen mr.thecan’ın bavul süsü bile Louis Vuitton.

Marka düşkünü olan ve alışveriş bağımlısı olduğunu her fırsatta dile getiren Mr. The Can’ın günlük giydiği kıyafetlerin fiyatı neredeyse 100 bin doları aşıyor. 

Takipçileri fenomen sık sık “Paranın kaynağı ne?” sorusunu yöneltirken Mr. The Can bu sorunun yanıtını vermekten kaçınıyor.

Patates kızartması olmadan gününü geçiremeyen Halilişko.

Patates kızartması olmadan gününü geçiremeyen Halilişko.

TikTok kullanıcısıysanız Halilişko ve ailesini duymamanız imkansız. Ayşe Koşar isimli kullanıcının yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Ayşe, TikTok hesabından paylaştığı videolarla fenomen haline geldi. 

Ayşe ve İbrahim çiftinin Halil ve Celil adında iki çocuğu var. Ancak videolardan sık sık gördüğümüz Halil’i Halilişko olarak tanıyoruz. 

Sosyal medyada milyonlarca izleyen Halilişko’nun bu sene en sevdiği yemek olan patates kızartmasını bırakma serüvenine şahit olduk.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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