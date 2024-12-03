BBC 2024 Yılının İlham Veren 100 Kadınını Seçti: Akbelen Direnişçisi Muhtarımız da Listede
BBC 2024 Yılının İlham Veren 100 Kadınını Seçti: Akbelen Direnişçisi Muhtarımız da Listede
İyisiyle, daha çok da kötüsüyle 2024 yılını da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Birbirinden kötü günlere uyandığımız, geleceğe umutla bakmamızın git gide zorlaştığı bir yıldı 2024. Bu yılda ise yaptıkları işlerle bizlere ilham olan, yarınlara umutlu bakmamızı sağlayan kadınlarımız vardı. İyi ki de vardı!
BBC, her yıl yayınladığı 'Yılın İlham Veren 100 Kadını' listesini 2024 yılında da hazırladı. Listeye bir Türk aktivist de adını yazdırdı.
Kaynak: BBC
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2024, özellikle Türkiye'deki kadınlar için korkunç bir yıldı.
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BBC'nin her sene düzenlediği "İlham Veren Kadınlar" listesi, bu sene bizler için daha da anlamlı.
Peki BBC'nin 2024 listesinde kimler var?
"Bu yıl Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan'da ölümcül çatışmalar ve insani krizlerle karşı karşıya gelen ve dünyanın dört bir yanında yapılan seçimlerde toplumların kutuplaşmasına tanıklık eden kadınlar daha da güçlü ve dayanıklı olmak zorunda kaldı."
2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık da BBC'nin 2024 listesinde yer alan tek Türk kadın oldu.
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Akbelen direnişçisi Nejla Işık, ormana izinsiz girdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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