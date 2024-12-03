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BBC 2024 Yılının İlham Veren 100 Kadınını Seçti: Akbelen Direnişçisi Muhtarımız da Listede

BBC 2024 Yılının İlham Veren 100 Kadınını Seçti: Akbelen Direnişçisi Muhtarımız da Listede

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 14:41

İyisiyle, daha çok da kötüsüyle 2024 yılını da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Birbirinden kötü günlere uyandığımız, geleceğe umutla bakmamızın git gide zorlaştığı bir yıldı 2024. Bu yılda ise yaptıkları işlerle bizlere ilham olan, yarınlara umutlu bakmamızı sağlayan kadınlarımız vardı. İyi ki de vardı!

BBC, her yıl yayınladığı 'Yılın İlham Veren 100 Kadını' listesini 2024 yılında da hazırladı. Listeye bir Türk aktivist de adını yazdırdı. 

Kaynak: BBC

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2024, özellikle Türkiye'deki kadınlar için korkunç bir yıldı.

2024, özellikle Türkiye'deki kadınlar için korkunç bir yıldı.

Gün geçmedi ki yeni bir kadına şiddet haberi almayalım. Genç yaşta hayattan koparılan kadınlar, çocuk yaşında şiddete maruz kalanlar, en sevdikleri ve en güvende olması gereken yerde yaralanan kadınlar...

BBC'nin her sene düzenlediği "İlham Veren Kadınlar" listesi, bu sene bizler için daha da anlamlı.

BBC'nin her sene düzenlediği "İlham Veren Kadınlar" listesi, bu sene bizler için daha da anlamlı.

Gönül isterdi ki hiçbir kadınımız zarar görmesin, bugün bu konuları konuşmayalım. Dünya çapından ilham veren bu 100 kadının ise gelecekte bize ışık göstermesini, sadece kadınlara değil 'erkeklere' de ilham olmasını diliyoruz.

Peki BBC'nin 2024 listesinde kimler var?

Peki BBC'nin 2024 listesinde kimler var?

Bu sene listede özellikle tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisèle Pelicot dikkat çekiyor. 

Listenin devamında ise Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, Olimpik atletler Rebeca Andrade ve Allyson Felix, şarkıcı Raye, sanatçı Tracey Emin, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza gibi isimler yer alıyor.

"Bu yıl Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan'da ölümcül çatışmalar ve insani krizlerle karşı karşıya gelen ve dünyanın dört bir yanında yapılan seçimlerde toplumların kutuplaşmasına tanıklık eden kadınlar daha da güçlü ve dayanıklı olmak zorunda kaldı."

"Bu yıl Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan'da ölümcül çatışmalar ve insani krizlerle karşı karşıya gelen ve dünyanın dört bir yanında yapılan seçimlerde toplumların kutuplaşmasına tanıklık eden kadınlar daha da güçlü ve dayanıklı olmak zorunda kaldı."

BBC, bu yılın kadınlar üzerindeki etkisini, 'dünyaları değişirken toplumsal değişiklik yaratmaya çalışan kadınları kutlayarak' vurguladığını belirtiyor. 

Bu cümleler, en çok da ülkemiz için geçerli. 2024 yılında düzenlenen seçimlerde, ülkemize kadın eli değdi ve 81 ilin 11'inde kadın başkanlar koltuğa geçti. 

Yine gündemimizde olup biten olaylara en çok ses çıkartan, kamuoyu oluşmasını sağlayan isimler de kadınlardı.

2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık da BBC'nin 2024 listesinde yer alan tek Türk kadın oldu.

2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık da BBC'nin 2024 listesinde yer alan tek Türk kadın oldu.

Muhtar ve Çevre aktivisti Nejla Işık, 5 yıldır köyündeki ormanların talan edilmesine yönelik aktif bir girişim içerisinde. Işık, özellikle Akbelen Ormanı'nda yapılacak olan maden projesine karşı mahallesinin kadınlarıyla birlikte protesto etti.

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Akbelen direnişçisi Nejla Işık, ormana izinsiz girdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Akbelen direnişçisi Nejla Işık, ormana izinsiz girdiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Daha sonra cezası iptal edilen Işık, yürüttüğü protestoda zaman zaman çatışmaların içine de girmek zorunda kaldı.

Fakat Işık ve onun destekçisi olan diğer değerli kadınlarımız, bütün tehditlere karşı gelerek mücadelelerine devam ettiler.

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Peki Nejla Işık Kimdir? 👇🏻

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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