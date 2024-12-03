BBC 2024 Yılının İlham Veren 100 Kadınını Seçti: Akbelen Direnişçisi Muhtarımız da Listede

İyisiyle, daha çok da kötüsüyle 2024 yılını da geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Birbirinden kötü günlere uyandığımız, geleceğe umutla bakmamızın git gide zorlaştığı bir yıldı 2024. Bu yılda ise yaptıkları işlerle bizlere ilham olan, yarınlara umutlu bakmamızı sağlayan kadınlarımız vardı. İyi ki de vardı!

BBC, her yıl yayınladığı 'Yılın İlham Veren 100 Kadını' listesini 2024 yılında da hazırladı. Listeye bir Türk aktivist de adını yazdırdı.

Kaynak: BBC