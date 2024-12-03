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Nejla Işık Kimdir? Akbelen Ormanı'nı Savunan Nejla Işık BBC'nin İlham Veren 100 Kadın Listesine Girdi!

Nejla Işık Kimdir? Akbelen Ormanı'nı Savunan Nejla Işık BBC'nin İlham Veren 100 Kadın Listesine Girdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 14:40

BBC, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ilham kaynağı olan 100 kadını açıkladı. Listede Türkiye'den de etkili ve ilham verici bir kadın vardı: Nejla Işık! Muhtar ve çevre aktivisti olarak listeye giren Nejla Işık, 'Evde, tarlada, sokakta ve mücadelede kadınlar...' demiş dünyayı güzelleştirmek için yola çıkmıştı. Peki, Nejla Işık kimdir? 

İşte, detaylar...

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BBC, 2024 yılında dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı olan etkili kadınlar listesini açıkladı. "Yılın 100 Kadını" listesinde bu yıl Türkiye'den çevre aktivisti Nejla Işık da yerini aldı.

BBC, 2024 yılında dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı olan etkili kadınlar listesini açıkladı. "Yılın 100 Kadını" listesinde bu yıl Türkiye'den çevre aktivisti Nejla Işık da yerini aldı.

Instagram biyografisinde 'Yaşam alanlarımız, ormanımız, zeytinlerimiz, köyümüz için mücadelemiz bitmeyecek ✌🏼🌿' yazan ve  #AkbelendenVazgeçmiyoruz etiketi yer alan Nejla Işık'ın kim olduğu ise merak edildi. Hadi gelin, yılın ilham veren, etkili kadınlarından Nejla Işık'ın hayatına yakından bakalım.

Nejla Işık Kimdir?

Nejla Işık Kimdir?

Nejla Işık, 5 yıldır Akbelen Ormanı'nı savunuyor. Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı 17 Temmuz 2021 tarihinden beri çadırlarda tutulan nöbeti destekleyen Işık, bugüne kadar nöbeti hiç bırakmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de Akbelen için konuşmalar yaptı ve ağaç kesilmesine karşı çıktı. 

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletişmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı çıkan Işık, 2024 yılının Mart ayında 'Köyümüz yerinde kalsın, Karadam, Ova ve Akbelen'de birlik ve beraberlik sağlansın, İkizköy'e adalet gelsin diyerek köyümüzün muhtar adayı olduğumu tüm kamuoyuna duyururum.' diyerek muhtar adaylığını duyurdu ve 'İkizköy kazanacak' dedi.

2024 yerel seçimlerinde, 15 yıldır muhtarlık yapan rakibini geride bırakan Nejla Işık, İkizköy Mahalle Muhtarı oldu!

2024 yerel seçimlerinde, 15 yıldır muhtarlık yapan rakibini geride bırakan Nejla Işık, İkizköy Mahalle Muhtarı oldu!

2024 yerel seçimlerinde rakibini 94 oy alarak geride bırakan Nejla Işık, Akbelen için mücadeleye devam edeceğini söylemişti. Öyle de yaptı! 

BBC'nin 2024 yılının ilham veren kadınları listesinde yer alan Nejla Işık ile birlikte ormanlık alanı korumak için nöbet tutan köylüler; daha önce ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezasına da çarptırıldı. Ancak ceza daha sonra iptal edildi.

'Ormanımız, toprağımız, zeytinimiz, köyümüz için verdiğimiz onurlu mücadelemizi her yere taşımaya devam ediyoruz. Bir dal ağacımız, bir karış toprağımız için tüm çabamız.' diyen Nejla Işık, aynı zamanda bir anne ve eş!

İşte, BBC'nin gözünden Muhtar ve Çevre Aktivisti Nejla Işık

İşte, BBC'nin gözünden Muhtar ve Çevre Aktivisti Nejla Işık

'2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ormanların talan edilmesine karşı mücadele veriyor.

İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı, bir maden projesi nedeniyle tehlikeye girince Işık ve mahallenin kadınları davalar ve protestolarla ağaç kesimine karşı harekete geçti.

Yürüttükleri çevre kampanyası sırasında polis ile ormanlık alanı savunmak için nöbet tutan protestocular arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak Işık ve diğer köylüler, karşılaştıkları zorluklara ve tehditlere karşı kararlı şekilde mücadele ettiler. Ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezasına da çarptırıldılar (Ceza daha sonra iptal edildi).'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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