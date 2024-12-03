Nejla Işık Kimdir? Akbelen Ormanı'nı Savunan Nejla Işık BBC'nin İlham Veren 100 Kadın Listesine Girdi!
Nejla Işık Kimdir? Akbelen Ormanı'nı Savunan Nejla Işık BBC'nin İlham Veren 100 Kadın Listesine Girdi!
BBC, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ilham kaynağı olan 100 kadını açıkladı. Listede Türkiye'den de etkili ve ilham verici bir kadın vardı: Nejla Işık! Muhtar ve çevre aktivisti olarak listeye giren Nejla Işık, 'Evde, tarlada, sokakta ve mücadelede kadınlar...' demiş dünyayı güzelleştirmek için yola çıkmıştı. Peki, Nejla Işık kimdir?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BBC, 2024 yılında dünyanın dört bir yanından ilham kaynağı olan etkili kadınlar listesini açıkladı. "Yılın 100 Kadını" listesinde bu yıl Türkiye'den çevre aktivisti Nejla Işık da yerini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nejla Işık Kimdir?
2024 yerel seçimlerinde, 15 yıldır muhtarlık yapan rakibini geride bırakan Nejla Işık, İkizköy Mahalle Muhtarı oldu!
İşte, BBC'nin gözünden Muhtar ve Çevre Aktivisti Nejla Işık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın