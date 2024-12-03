Nejla Işık Kimdir? Akbelen Ormanı'nı Savunan Nejla Işık BBC'nin İlham Veren 100 Kadın Listesine Girdi!

Nejla Işık, 5 yıldır Akbelen Ormanı'nı savunuyor. Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı 17 Temmuz 2021 tarihinden beri çadırlarda tutulan nöbeti destekleyen Işık, bugüne kadar nöbeti hiç bırakmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de Akbelen için konuşmalar yaptı ve ağaç kesilmesine karşı çıktı.

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletişmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı çıkan Işık, 2024 yılının Mart ayında 'Köyümüz yerinde kalsın, Karadam, Ova ve Akbelen'de birlik ve beraberlik sağlansın, İkizköy'e adalet gelsin diyerek köyümüzün muhtar adayı olduğumu tüm kamuoyuna duyururum.' diyerek muhtar adaylığını duyurdu ve 'İkizköy kazanacak' dedi.