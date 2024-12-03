2024 Dump: Koca Bir Yılımızı Özetleyen İkonik Fotoğraflar

2024 nasıl bir yıldı sizce? Kah güldük kah ağladık değil mi? Özellikle son aylarda gündemimizde sadece olumsuz haberler yer aldı. 'Daha da kötüsü olamaz' dedikçe maalesef daha da kötüsü oldu. Artık büyük konuşmamayı öğrendik, yaşadığımız şeylere de pek şaşırmamaya çalışıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz 2024 özeti fotoğraflarına biraz şaşırabilirsiniz. Eminiz, aralarında unuttuklarınız çıkacaktır.

Gelin, Onedio 2024 Dump'a bakalım!