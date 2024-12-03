2024 Dump: Koca Bir Yılımızı Özetleyen İkonik Fotoğraflar
2024 Dump: Koca Bir Yılımızı Özetleyen İkonik Fotoğraflar
2024 nasıl bir yıldı sizce? Kah güldük kah ağladık değil mi? Özellikle son aylarda gündemimizde sadece olumsuz haberler yer aldı. 'Daha da kötüsü olamaz' dedikçe maalesef daha da kötüsü oldu. Artık büyük konuşmamayı öğrendik, yaşadığımız şeylere de pek şaşırmamaya çalışıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz 2024 özeti fotoğraflarına biraz şaşırabilirsiniz. Eminiz, aralarında unuttuklarınız çıkacaktır.
Gelin, Onedio 2024 Dump'a bakalım!
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1. Tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç, hiç şüphesiz 2024'e damgasını vurdu.
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2. İran'da başörtüsünü yanlış taktığı için güvenlik görevlileri tarafından uyarılan genç kızın isyanı ise 2024'ün hatta belki de son yılların en ikonik anı.
3. Arda Güler'in Euro 2024 sevincini unutmak mümkün mü?
4. Hatta kendisine birden fazla kez yer vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Arşivlerin derinliklerinden bulup çıkardığımız bu poz, günlerce gündemimizden düşmedi.
5. Euro 2024 demişken...
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6. Sertab Erener ise tam 21 yılın ardından birinci olan şarkısıyla yeniden Eurovision sahnesindeydi.
7. Dünya gündeminde ise ABD seçimlerinin etkisi büyüktü.
8. Mitinglerde zıplayan Elon Musk dünya çapında viral oldu!
9. Tabii biz de bir seçim atlattık.
10. Geriye kalan ise sandık başındaki renkli görüntüler oldu.
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11. Alper Gezeravcı ise Türkiye'nin ilk uzay misyonunu 19 Ocak'ta gerçekleştirdi.
12. Bütün dünyanın sessiz kaldığı soykırımda, Cannes'da Filistin'e dair herhangi bir öge bulundurmak yasaktı. Cate Blanchett ise dahiyane bir fikir buldu.
13. 10 yaşındaki Filistinli kızın bombardıman altında verdiği pozlar.
14. Ankara'da yağmur altında romantik anlar yaşayan sevgililer de bu sene gündemimizden eksik olmadı.
15. Eda Erdem'in heykeli çok tartışılsa da yanlış ışık yerleştirmesi sonucu böyle bir görüntünün ortaya çıktığı görülmüştü.
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16. Şu asalete bakar mısınız?
17. Bursa'da cam ziyareti yapan erkek turistlerin etek giymesi de pek bi hoşumuza gitmişti.
18. Twitter'da ise tanımadığımız bir bebeğin günlük öğünlerini takip ettik uzunca bir süre.
19. Sınıf farkını dibine kadar hissettiren, özel harfli ekmekler! :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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