2024 Gastronomi Özeti: İşte Bu Yılın En Çok Konuşulan Yemek Tarifleri
2024 Gastronomi Özeti: İşte Bu Yılın En Çok Konuşulan Yemek Tarifleri
2024 yılının sonuna yaklaşırken koca bir yılımızı nasıl geçirdiğimizi merak etmeye başladık. Yeri geldi güldük, yeri geldi üzüldük. Birbirinden farklı duygular, yeni deneyimler tattık. Peki ya neler yedik? Sosyal medyada elbette viral olan pek çok tarif vardı. Dubai çikolatası başta olmak üzere birbirinden farklı lezzetlerle buluştuk!
2024 gastronomi özetine hazırsanız, başlıyoruz...
1. 2024'ün lezzetleri listesinde elbette Dubai Çikolatası başı çekiyor. İnsanların denemek uğruna uzun kuyruklar oluşturduğu bir lezzetten bahsediyoruz.
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2. İkinci tarifimiz ise Dua Lipa'nın zeytinyağlı dondurması. Bu tarif için teh ihtiyacınız olan şey vanilyalı dondurma ve zeytinyağı.
3. İzlanda'da salatalık stoklarını bitiren salatalık salatası!
4. Salatalardan devam o halde: Mantı salatası!
5. Yoğun lezzetleri sevenler için de sarımsaklı poğaça tarifimiz var. Aslında bir pastanenin yapmış olduğu sarımsaklı poğaça, yavaş yavaş tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Hatta globale bile açıldı.
6. Peynir severler yaşadı: Peynirli çıtır patates!
7. Ne yediğimizi bilmediğimiz hazır sosislere veda etsek mi artık? Evet, evde kendi sosisinizi yapabilirsiniz.
8. Limonlu İtalyan dondurması alır mıydınız? Yaz aylarında denemek için birebir.
9. Patates salatasına yeni bir dokunuş: Yoğurt ve hardal.
10. Son olarak havuç salatası: Tek ihtiyacınız olan havuç, limon, tuz, karabiver ve zeytinyağı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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