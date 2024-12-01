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2024 Gastronomi Özeti: İşte Bu Yılın En Çok Konuşulan Yemek Tarifleri

2024 Gastronomi Özeti: İşte Bu Yılın En Çok Konuşulan Yemek Tarifleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 15:31

2024 yılının sonuna yaklaşırken koca bir yılımızı nasıl geçirdiğimizi merak etmeye başladık. Yeri geldi güldük, yeri geldi üzüldük. Birbirinden farklı duygular, yeni deneyimler tattık. Peki ya neler yedik? Sosyal medyada elbette viral olan pek çok tarif vardı. Dubai çikolatası başta olmak üzere birbirinden farklı lezzetlerle buluştuk! 

2024 gastronomi özetine hazırsanız, başlıyoruz...

1. 2024'ün lezzetleri listesinde elbette Dubai Çikolatası başı çekiyor. İnsanların denemek uğruna uzun kuyruklar oluşturduğu bir lezzetten bahsediyoruz.

1. 2024'ün lezzetleri listesinde elbette Dubai Çikolatası başı çekiyor. İnsanların denemek uğruna uzun kuyruklar oluşturduğu bir lezzetten bahsediyoruz.

Tarifi hala denemediyseniz;

2. İkinci tarifimiz ise Dua Lipa'nın zeytinyağlı dondurması. Bu tarif için teh ihtiyacınız olan şey vanilyalı dondurma ve zeytinyağı.

2. İkinci tarifimiz ise Dua Lipa'nın zeytinyağlı dondurması. Bu tarif için teh ihtiyacınız olan şey vanilyalı dondurma ve zeytinyağı.

İki lezzetin uyumunu çok beğenen de var, hiç yakıştırmayan da...

Karar sizin!

3. İzlanda'da salatalık stoklarını bitiren salatalık salatası!

3. İzlanda'da salatalık stoklarını bitiren salatalık salatası!

İhtiyacınız olan şey salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve biber yağı. Leziz bir salata çıktığı söyleniyor ortaya.

4. Salatalardan devam o halde: Mantı salatası!

4. Salatalardan devam o halde: Mantı salatası!

Bunun için işe mantılarınızı kavurarak başlayın. Lezzetini artırdığınız mantıları daha sonra haşlayın. Mantılarınız pişerken acı soslu bir yağ hazırlayın. Sirke, sarımsak, zeytinyağı ve soya soslu sosumuz, tarifimizin kilit noktası. Pişen mantıları da süzdükten sonra hazırladığımız sosla buluşturun. 

Maydonoz, salatalık, domates, yeşil soğan...Gerisi sizin isteklerinize kalmış!

5. Yoğun lezzetleri sevenler için de sarımsaklı poğaça tarifimiz var. Aslında bir pastanenin yapmış olduğu sarımsaklı poğaça, yavaş yavaş tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Hatta globale bile açıldı.

5. Yoğun lezzetleri sevenler için de sarımsaklı poğaça tarifimiz var. Aslında bir pastanenin yapmış olduğu sarımsaklı poğaça, yavaş yavaş tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Hatta globale bile açıldı.

  • Yoğurma kabına sıvı malzemeleri, şekeri ve mayayı koyup biraz karıştırın.

  • Ölçülü olarak un ve tuzunu ekleyip ele yapışmaz yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

  • Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.

  • Mayalanan hamurdan küçük bezeler yapın.

  • İçine kaşar peyniri veya peynir, maydanoz ekleyip yuvarlayın.

  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip tepsi mayası için 10-15 dk bekletin.

  • Yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180°c fırında kızarana kadar pişirin.

  • Rendenin ince tarafı ile rendelenmiş sarımsağı ve tereyağını ezerek karıştırın. Kıyılmış maydanozu da ekleyip ilk sıcaklığı çıkan poğaçaların üzerine sürün.

  • Afiyet olsun!

6. Peynir severler yaşadı: Peynirli çıtır patates!

6. Peynir severler yaşadı: Peynirli çıtır patates!

Patatesleri haşlayın, daha sonra fırın tepsisine koyarak birazcık ezin. Üzerine baharatlı ve zeytinyağı dökün. Tabii peynirleri de unutmayın.

7. Ne yediğimizi bilmediğimiz hazır sosislere veda etsek mi artık? Evet, evde kendi sosisinizi yapabilirsiniz.

7. Ne yediğimizi bilmediğimiz hazır sosislere veda etsek mi artık? Evet, evde kendi sosisinizi yapabilirsiniz.

Havuç, pancar, tavuk...Sebzeleri buharda pişirin, daha sonra tavukla robottan geçirin. Bir sıkma torbasından sosis şekli verdiğiniz sosisleri, haşlayarak tüketebilirsiniz.

8. Limonlu İtalyan dondurması alır mıydınız? Yaz aylarında denemek için birebir.

8. Limonlu İtalyan dondurması alır mıydınız? Yaz aylarında denemek için birebir.

9. Patates salatasına yeni bir dokunuş: Yoğurt ve hardal.

9. Patates salatasına yeni bir dokunuş: Yoğurt ve hardal.

Klasik yaptığınız patates salatasından sıkıldıysanız, yoğurt, zeytinyağı, mayonez, hardal ve baharatlarla kolayca hazırlanan hardal sosunu deneyin!

10. Son olarak havuç salatası: Tek ihtiyacınız olan havuç, limon, tuz, karabiver ve zeytinyağı.

10. Son olarak havuç salatası: Tek ihtiyacınız olan havuç, limon, tuz, karabiver ve zeytinyağı.

Spagetti gibi doğradığınız havuçları bu malzemelerle karıştırın. Karşınızda hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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