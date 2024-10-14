Dubai Çikolatası Malzemeleri ve Tarifi: Kadayıflı, Künefeli Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?

Kadayıfı Hazırlama: Kadayıfları erimiş sade yağ ile harmanlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın sarısına dönene kadar 15-20 dakika pişirin.

Kadayıfı Ufalamak: Fırından çıkan sıcak kadayıfları ezerek ufalayın.

Karışımı Hazırlama: Kadayıfların üzerine toz Antep fıstığını ekleyin. Benmari ya da mikrodalgada eritilmiş beyaz çikolatayı da ilave edip spatula ile karıştırın. Beyaz çikolatadan bir tatlı kaşığı kadar ayırın.

Kalıpları Hazırlama: Çikolata kalıplarının içini altın tozu ile fırça ile sürün. Beyaz çikolatayı yeşil gıda boyası ile renklendirip kalıpların boş kalan kısımlarına fırça ile sürün.

Sütlü Çikolatayı Temperleme: Sütlü çikolatayı temperlemek için üçte ikisini benmari ya da mikrodalgada eritin. Eriyen çikolatayı 40-45 derece sıcaklığa getirip, azar azar ayırdığınız beyaz çikolatayı ekleyin. Karıştırmaya devam ederek karışımı 28-30 dereceye düşürün.

Kalıplara Doldurma: Temperlenmiş çikolatayla kalıpları boşluk kalmayacak şekilde doldurun ve ardından tezgaha ters çevirin. Kalıba vurarak içindeki fazlalığı akıtın. Çikolata kalıplarının kenarlarını temizleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

İç Harcı Doldurma: Çikolatalar sertleştikten sonra içlerini kadayıflı harçla doldurun ve nazikçe bastırın.

Üst Kısmı Kapatma: Çikolatanın sıcaklığını kontrol edin; fazla soğuduysa fön makinesi veya benmari ile 28-30 dereceye getirin. Kalıpların üzerini çikolata ile kaplayın. Fazlasını sıyırıp kalıbı sürekli sallayarak çikolatanın yayılmasını sağlayın. Kalıpları buzdolabına kaldırın.