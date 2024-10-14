Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Dubai Çikolatası Malzemeleri ve Tarifi: Kadayıflı, Künefeli Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?

Dubai Çikolatası Malzemeleri ve Tarifi: Kadayıflı, Künefeli Dubai Çikolatası Evde Nasıl Yapılır?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 17:03

Son dönemde tüm dünyada popülerlik kazanan Dubai çikolatası zengin tadıyla dikkat çekiyor. Özellikle künefeli ve kadayıflı versiyonu tatlı severler için vazgeçilmez bir seçenek haline geldi. Peki bu lezzetli çikolatayı evde nasıl yapabilirsiniz? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

Kadayıflı Dubai Çikolatası Malzemeleri:

Kadayıflı Dubai Çikolatası Malzemeleri:

  • 80 gram kadayıf

  • 40 gram sade yağ

  • 100 gram beyaz çikolata

  • 100 gram Antep fıstığı

  • 1 gram altın tozu

  • 500 gram sütlü çikolata

Kaynak

Hazırlanışı:

Hazırlanışı:

  • Kadayıfı Hazırlama: Kadayıfları erimiş sade yağ ile harmanlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın sarısına dönene kadar 15-20 dakika pişirin. 

  • Kadayıfı Ufalamak: Fırından çıkan sıcak kadayıfları ezerek ufalayın.

  • Karışımı Hazırlama: Kadayıfların üzerine toz Antep fıstığını ekleyin. Benmari ya da mikrodalgada eritilmiş beyaz çikolatayı da ilave edip spatula ile karıştırın. Beyaz çikolatadan bir tatlı kaşığı kadar ayırın. 

  • Kalıpları Hazırlama: Çikolata kalıplarının içini altın tozu ile fırça ile sürün. Beyaz çikolatayı yeşil gıda boyası ile renklendirip kalıpların boş kalan kısımlarına fırça ile sürün. 

  • Sütlü Çikolatayı Temperleme: Sütlü çikolatayı temperlemek için üçte ikisini benmari ya da mikrodalgada eritin. Eriyen çikolatayı 40-45 derece sıcaklığa getirip, azar azar ayırdığınız beyaz çikolatayı ekleyin. Karıştırmaya devam ederek karışımı 28-30 dereceye düşürün. 

  • Kalıplara Doldurma: Temperlenmiş çikolatayla kalıpları boşluk kalmayacak şekilde doldurun ve ardından tezgaha ters çevirin. Kalıba vurarak içindeki fazlalığı akıtın. Çikolata kalıplarının kenarlarını temizleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

  • İç Harcı Doldurma: Çikolatalar sertleştikten sonra içlerini kadayıflı harçla doldurun ve nazikçe bastırın.

  • Üst Kısmı Kapatma: Çikolatanın sıcaklığını kontrol edin; fazla soğuduysa fön makinesi veya benmari ile 28-30 dereceye getirin. Kalıpların üzerini çikolata ile kaplayın. Fazlasını sıyırıp kalıbı sürekli sallayarak çikolatanın yayılmasını sağlayın. Kalıpları buzdolabına kaldırın. 

  • Dinlendirme: Çikolataları kalıptan çıkarmadan önce 45 dakika - 1 saat kadar dinlenmesine izin verin. Son olarak da kalıbı dikkatlice ters çevirip çikolataları çıkarın.

Künefeli Dubai Çikolatası Malzemeleri

Künefeli Dubai Çikolatası Malzemeleri

  • 300 gram sütlü çikolata (isteğe göre bitter çikolata da kullanılabilir)

  • 3 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf

  • 2 dolu yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 yemek kaşığı tahin

Kaynak

Hazırlanışı:

Hazırlanışı:

  • Çikolatayı Eritme: Çikolatayı benmari usulü eritin.

  • İlk Katmanı Hazırlama: Erittiğiniz çikolatanın yarısını kalıp olarak kullanacağınız bir kaba dökün ve dondurucuya yerleştirin. 

  • İç Harcı Karıştırma: Uygun bir kapta fıstık ezmesi, kavrulmuş kadayıf ve tahini ekleyin. İyice karıştırın. 

  • Katmanları Oluşturma: Donmuş çikolatanın üzerine kadayıf karışımını yayın. 

  • Son Katmanı Ekleyin: Kalan çikolatayı dökün ve tekrar dondurucuya yerleştirin. 

  • Donma Süresi: Çikolata tamamen donduktan sonra tatlınız servise hazır.

İlginizi Çekebilir:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın