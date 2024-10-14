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Türkiye'de Deli Gibi Satılan Dubai Çikolatasının Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcıları

Türkiye'de Deli Gibi Satılan Dubai Çikolatasının Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 16:12 Son Güncelleme: 14.10.2024 - 16:29

Son günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Birçok kullanıcı bu çikolatanın tadını beğenirken, bazıları da popülaritesinin gereksiz yere şişirildiğini düşünüyor. Peki gerçekten abartıldığı kadar var mı? Gelin Twitter (X) kullanıcılarının yorumlarına bakalım.

İstanbul’un Kadıköy semtinde bir mekan Dubai çikolatası için uzun kuyruklara ev sahipliği yaptı. İnsanlar çikolatayı alabilmek için saatlerce beklemeyi göze aldı.

İstanbul’un Kadıköy semtinde bir mekan Dubai çikolatası için uzun kuyruklara ev sahipliği yaptı. İnsanlar çikolatayı alabilmek için saatlerce beklemeyi göze aldı.

Videoya bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu görüntüler çikolatanın ülkemizde ne denli ilgi gördüğünü bir kez daha gösterdi. Ancak sosyal medya Dubai çikolatasına dair karışık yorumlarla dolu. Twitter (X) kullanıcıları bu tatlıya olan abartılı ilginin sorgulandığı birçok paylaşımda bulundu.

Bu görüntüler çikolatanın ülkemizde ne denli ilgi gördüğünü bir kez daha gösterdi. Ancak sosyal medya Dubai çikolatasına dair karışık yorumlarla dolu. Twitter (X) kullanıcıları bu tatlıya olan abartılı ilginin sorgulandığı birçok paylaşımda bulundu.

Tadına bakıp ''abartı'' diyenler de oldu👇

Tadına bakıp ''abartı'' diyenler de oldu👇
twitter.com

Üzerine tez yazanlar da🫠

Üzerine tez yazanlar da🫠
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Peki sizce Dubai çikolatası bu kadar ilgiye değer mi, yoksa bir geçici heves mi? Yorumlara bekliyoruz...

Peki sizce Dubai çikolatası bu kadar ilgiye değer mi, yoksa bir geçici heves mi? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

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