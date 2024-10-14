Türkiye'de Deli Gibi Satılan Dubai Çikolatasının Abartıldığını Düşünen Twitter Kullanıcıları

Son günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Birçok kullanıcı bu çikolatanın tadını beğenirken, bazıları da popülaritesinin gereksiz yere şişirildiğini düşünüyor. Peki gerçekten abartıldığı kadar var mı? Gelin Twitter (X) kullanıcılarının yorumlarına bakalım.