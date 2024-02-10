Bildiğiniz gibi gülmek de güldürmek de ata sporumuz! Zira şartlar ne olursa olsun mizah yeteneğini kaybetmeyen bir toplumuz. Gelin görün ki hepimizin espri anlayışı birbirinden farklı. Bu da komedyenler arasında tatlı bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Kimilerimiz bazı komedi dizilerini, ünlü komedyenlerin stand-up şovlarını çevirip çevirip yeniden izliyor. Peki, sizce Türkiye'nin en komik komedyeni kim? En iyi komedi dizisi hangisi?

İşin özü, siz en çok hangisine gülüyorsunuz? Acaba hangisi daha komik?

Gelin öğrenelim...