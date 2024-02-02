Burcuna Göre Hangi Ünlü Senin Ruh Eşin?
Burcuna Göre Hangi Ünlü Senin Ruh Eşin?
Ünlüler dünyasına mercek tuttuk! Ünlü ve yetenekli oyuncuların kişiliklerinin dikkat çeken özelliklerine göre hangi burcun ruh eşi olduklarını ele aldık. Peki, sen burcuna göre ruh eşini öğrenmeye hazır mısın?
Haydi, teste...
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Burcunu seçer misin?
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Mert Ramazan Demir
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Kaan Urgancıoğlu
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Afra Saraçoğlu
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Hazar Ergüçlü
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Kıvanç Tatlıtuğ
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Metin Akdülger
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Serenay Sarıkaya
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Müjde Uzman
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Çağatay Ulusoy
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Pınar Deniz
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Ceren Yalazoğlu
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Taro Emir Tekin
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