Seni Sen Yapan Özellik Ne?

Seni sen yapan özelliğin çalışan ve disiplinli tutumun! Sabahtan akşama kadar her ne yaparsan yap işlerini bitirmeden uyumayan bir tipsin. Her zaman belirli bir programın var. Programının dışına asla çıkmıyorsun. Boş kaldığını gören yok senin! Boş vakitlerinde bile bir iş uydurursun kendine. Sorumluluklarının bilincinde, çalışkan bir yapın var kısaca. Çevrendeki insanlar senin bu disiplinli yapından çok etkileniyor olmalı!