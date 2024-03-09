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Seni Sen Yapan Özellik Ne?

Seni Sen Yapan Özellik Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 17:03

Her birimizin kendine has özellikleri var. Hatta bazı özelliklerimiz bizi biz yapan, bizi tanımlayan özellikler! Sende öne çıkan özellik ne öğrenmek ister misin? 

Hazırsan başlayalım!

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Cinsiyetini seçerek başla!

Şimdi de yaşını seç bakalım!

İlk olarak, sevgili olacağın kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi olmak zorunda?

Aşağıdaki kötü sayılabilecek özelliklerden hangisi sende var?

Peki hangisi senin için daha zor?

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İletişim kurma becerini puanla! (1=en az, 4= en çok)

Sır saklama konusunda ne kadar iyisin?

Hafta sonunu nasıl geçirirsin?

Hangi şehre gitmek istersin?

Son olarak hangi renk seni tanımlar?

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Pozitif enerjin!

Senin etrafa yaydığın pozitif enerjin görülmeye değer! Gerçekten seni sen yapan özellik kesinlikle enerjin. Her durumda pozitif kalmayı başarabiliyorsun. Yüzünden gülümseme hiç eksik olmuyor. En kötü anlarında bile gülüyorsun, sorunları elbet çözeceğine inanıyorsun. Çevrendeki insanlar da senin bu enerjinden etkileniyor. Resmen onları kendine bağlıyorsun! Seninle hayat çok güzel olmalı. 

Disiplinin!

Seni sen yapan özelliğin çalışan ve disiplinli tutumun! Sabahtan akşama kadar her ne yaparsan yap işlerini bitirmeden uyumayan bir tipsin. Her zaman belirli bir programın var. Programının dışına asla çıkmıyorsun. Boş kaldığını gören yok senin! Boş vakitlerinde bile bir iş uydurursun kendine. Sorumluluklarının bilincinde, çalışkan bir yapın var kısaca. Çevrendeki insanlar senin bu disiplinli yapından çok etkileniyor olmalı!

Umursamazlığın!

Seni sen yapan özellik kesinlikle umursamazlığın. Hayatta ne olursa olsun kafasına takmayan bir yapın var. Yaşanan her sorunun elbet çözüleceğine inanıyorsun ve sorunları gereksiz yere düşünmüyorsun. Bu özelliklerin sayesinde insanlar senin yanında kendini rahat hissediyor ve sorunlarını sana anlatabiliyor. Fazla düşünmek iyi değildir ama unutma hiç düşünmemek de iyi değildir. 

Gizemliliğin!

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Seni sen yapan özellik kesinlikle gizemliliğin. Hayatını herkese açık bir şekilde yaşayan bir insan değilsin. Belirli sınırların ve kalıpların var. Sana göre bazı şeyler özel kalmalı, herkes bilmemeli. Her yerde konuşmazsın, konuşman gereken yeri ve zamanı bilirsin. Bütün bu özellikler seni gizemli biri yapıyor. Gizemli biri oldukça da karizman artıyor!

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Pozitif enerjin :)