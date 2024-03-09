Seni Sen Yapan Özellik Ne?
Seni Sen Yapan Özellik Ne?
Her birimizin kendine has özellikleri var. Hatta bazı özelliklerimiz bizi biz yapan, bizi tanımlayan özellikler! Sende öne çıkan özellik ne öğrenmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
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Cinsiyetini seçerek başla!
Şimdi de yaşını seç bakalım!
İlk olarak, sevgili olacağın kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi olmak zorunda?
Aşağıdaki kötü sayılabilecek özelliklerden hangisi sende var?
Peki hangisi senin için daha zor?
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İletişim kurma becerini puanla! (1=en az, 4= en çok)
Sır saklama konusunda ne kadar iyisin?
Hafta sonunu nasıl geçirirsin?
Hangi şehre gitmek istersin?
Son olarak hangi renk seni tanımlar?
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Pozitif enerjin!
Disiplinin!
Umursamazlığın!
Gizemliliğin!
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