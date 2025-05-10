Hintli Emekli Tümgeneral “Türkiye’yi Havaya Uçururuz” Demişti: Sunucu Kerem İşkan Yanıtıyla Gündem Oldu

Hintli emekli Tümgeneral Bakshi Türkiye ile ilgili tehditkar sözleriyle basının gündemine oturdu. “Hindistan’ın nükleer gücüyle gerekirse Türkiye’yi feci şekilde havaya uçurabiliriz. Türkiye yaramazlık yapıyor. Hilafeti yeniden kurup Müslümanların halifesi olmak istiyor.” sözlerini dile getiren emekli tümgenerale, sunucu Kerem İşkan yanıt verdi. Kerem İşkan, “Sizin o tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz. Kurbanda da keseriz. Tanrınızı gözünüzün önünde yeriz. Aklınız durur yani.” dedi.