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Hintli Emekli Tümgeneral “Türkiye’yi Havaya Uçururuz” Demişti: Sunucu Kerem İşkan Yanıtıyla Gündem Oldu

Hintli Emekli Tümgeneral “Türkiye’yi Havaya Uçururuz” Demişti: Sunucu Kerem İşkan Yanıtıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 15:25

Hintli emekli Tümgeneral Bakshi Türkiye ile ilgili tehditkar sözleriyle basının gündemine oturdu. “Hindistan’ın nükleer gücüyle gerekirse Türkiye’yi feci şekilde havaya uçurabiliriz. Türkiye yaramazlık yapıyor. Hilafeti yeniden kurup Müslümanların halifesi olmak istiyor.” sözlerini dile getiren emekli tümgenerale, sunucu Kerem İşkan yanıt verdi. Kerem İşkan, “Sizin o tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz. Kurbanda da keseriz. Tanrınızı gözünüzün önünde yeriz. Aklınız durur yani.” dedi.

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Hintli emekli Tümgeneralin açıklaması 👇

Kerem İşkan’ın cevabı 👇

Kerem İşkan’ın yanıtı karşısında sosyal medya ikiye bölündü.

Kerem İşkan’ın yanıtı karşısında sosyal medya ikiye bölündü.

Kendisine katılanlar da olmakla birlikte bir kesim ise dini bir konuda alayın doğru olmadığını ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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