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İlker Canikligil Kendisine “Ucube” Diyen Jahrein’e Yanıt Verdi: “Bir Kendime Bakıyorum, Bir de Ona…”

İlker Canikligil Kendisine “Ucube” Diyen Jahrein’e Yanıt Verdi: “Bir Kendime Bakıyorum, Bir de Ona…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.05.2025 - 14:41

İlker Canikligil, YouTube platformunda yayınladığı videosundaki sözlerinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme sebebiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İnternet ünlüsü Jahrein de Canikligil için, 'Ucubesin, İlker. Tutuklanmasına üzülmediğim tek kişi sensin. Daha fazlasını hak ediyorsun.' sözlerini dile getirmişti. Canikligil, tahliye kararının ardından ilk kez YouTube programında seyircilerle buluştu. Jahrein’e de yanıt verdi.

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“En çok Jahrein’e kırıldım. Bana ‘ucube’ demiş.” sözleriyle Jahrein’i tiye aldı.

“En çok Jahrein’e kırıldım. Bana ‘ucube’ demiş.” sözleriyle Jahrein’i tiye aldı.

26 Mart’ta tutuklanan Canikligil, 7 Mayıs’ta tahliye oldu. Star Wars filmindeki ‘order 66’ göndermesi sebebiyle tutuklanmıştı. 

O gönderme şu şekildeydi:

Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamım seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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xeteb92327

onedio editörlerinin bi sıkıntısı var bakalım balım anlarız yakında

V. Murad

Ne kadar leş bi kadro bu ya

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