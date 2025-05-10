İlker Canikligil Kendisine “Ucube” Diyen Jahrein’e Yanıt Verdi: “Bir Kendime Bakıyorum, Bir de Ona…”
İlker Canikligil, YouTube platformunda yayınladığı videosundaki sözlerinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme sebebiyle açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İnternet ünlüsü Jahrein de Canikligil için, 'Ucubesin, İlker. Tutuklanmasına üzülmediğim tek kişi sensin. Daha fazlasını hak ediyorsun.' sözlerini dile getirmişti. Canikligil, tahliye kararının ardından ilk kez YouTube programında seyircilerle buluştu. Jahrein’e de yanıt verdi.
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“En çok Jahrein’e kırıldım. Bana ‘ucube’ demiş.” sözleriyle Jahrein’i tiye aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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onedio editörlerinin bi sıkıntısı var bakalım balım anlarız yakında
Ne kadar leş bi kadro bu ya
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